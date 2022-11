Ντόναλντ Τραμπ: Όλα όσα έγιναν στον γάμο της μικρότερης κόρης του

Εορταστικές ήταν αυτές οι ημέρες για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μικρότερη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τίφανι, παντρεύτηκε με δισεκατομμυριούχο Μάικλ Μπούλος.

H Τίφανι Τραμπ είναι το τέταρτο παιδί του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και το μοναδικό με την δεύτερη σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς. Η Τίφανι αρραβωνιάστηκε με τον Μάικ Μπούλος τον Ιανουάριο του 2021, στο τέλος της θητείας του πατέρα της στον Λευκό Οίκο και ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση στα social media λίγες μέρες πριν αποχωρήσει.

Συγκεκριμένα, ο Μπούλος , που είναι Γάλλος και Λιβανέζος και γιος πλούσιας οικογένειας με επιχειρήσεις στη Νιγηρία, έκανε πρόταση γάμου στον κήπο του Λευκού Οίκου, με ένα τεράστιο διαμάντι αξίας 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε πει πηγή στο PEOPLE τον περασμένο Ιούλιο. Τα δημοσιεύματα ήθελαν το ζευγάρι να είχε γνωριστεί το 2018 στη Μύκονο.

Το βράδυ της Παρασκευής ήταν το δείπνο της πρόβας και έτσι συγκεντρώθηκαν όλοι οι στενοί φίλοι και συγγενείς για να ευχηθούν στους μελλόνυμφους. Μεταξύ αυτών η μητέρα της νύφης, Μάρλα Μέιπλς και η Μελάνια Τραμπ. Το ίδιο συνέβη και στον γάμο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην έπαυλη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα με 200 περίπου καλεσμένους. Η Ιβάνκα Τραμπ εκτελούσε χρέη παρανύμφου και τα φορέματα όλων ήταν του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab.

Όπως αναμενόταν, μετά την τελετή, ακολούθησε μια χλιδάτη γαμήλια δεξίωση. Η Τίφανι Τραμπ και ο Μάικλ Μπούλος χόρεψαν μια διασκευή του διαχρονικού τραγουδιού «Dancing in the Moonlight». Από την πλευρά του, ο Τραμπ χόρεψε με την σύζυγό του, Μελάνια στους ρυθμούς του “Strangers in the night”. Εξάλλου ο Φρανκ Σινάτρα είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης του Τραμπ. Μάλιστα, την ώρα του χορού ο Τραμπ έδωσε ένα πεταχτό φιλί στην Μελάνια.