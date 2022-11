Απολαύστε το εκλεκτό, μεσογειακό μενού του εστιατορίου στο αγαπημένο ξενοδοχείο My Way

Ανανεώνει το ραντεβού του με τους λάτρεις του καλού φαγητού το πανοραμικό και πολυσύχναστο ξενοδοχείο My Way της παραλιακής. Το μενού του εστιατορίου εστιάζει και αυτή τη σαιζόν στη δημιουργική, μεσογειακή κουζίνα με εγγυημένες πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και γεύσεις υψηλού επιπέδου. Άλλωστε η κουζίνα του My Way έχει αποκτήσει ταχύτατα πιστό κοινό, καθώς και πατρινοί και ξένοι επισκέπτες το τιμούν δεόντως, δηλαδή έρχονται και ξανάρχονται.

Επισημαίνουμε πως μπορείτε να γευματίσετε και να δειπνήσετε εκεί all day δηλαδή από νωρίς το μεσημέρι έως και τις 11.30 το βράδυ καθημερινά ενώ θυμηθείτε πως Παρασκευές και Σάββατα προσφέρεται και μουσικό, live πρόγραμμα. Ο σεφ Θανάσης Σάκκαρης έχει διατηρήσει πιάτα που αγαπήθηκαν ενώ έχει προχωρήσει και σε καινούριες πινελιές που θα διεγείρουν τον ουρανίσκο μας. Καλή όρεξη!

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411

Info

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr