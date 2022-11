Νεκρός στα 34 του ο ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός Άαρον Κάρτερ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών ο διάσημος τραγουδιστής, ράπερ και ηθοποιός Άαρον Κάρτερ. Εκπρόσωπος του τμήματος του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ανταποκρίθηκαν σε κλήση για βοήθεια στο σπίτι του Κάρτερ στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνιας το Σάββατο το πρωί γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα, και εκεί ο 34χρονος βρέθηκε νεκρός. Πηγή ανέφερε στο CNN ότι βρέθηκε μέσα στην μπανιέρα του, ενώ οι Αρχές δεν έδωσαν καμία πληροφορία σχετικά με την πιθανή αιτία θανάτου.

Ο Κάρτερ, ο οποίος έγινε διάσημος ως παιδί με ποπ τραγούδια όπως το "I Want Candy" και το "Crush on You", αφήνει πίσω του τον 11 μηνών γιο του, τον Πρινς. Ήταν αδερφός του Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys.

Το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή, κυκλοφόρησε το 1997 και εμφανίστηκε ως opening act για τους Backstreet Boys νωρίτερα την ίδια χρονιά. Το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του, "Love", κυκλοφόρησε το 2018.