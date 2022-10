Πάρης Λαλιώτης: Εκθέτει με έμπνευση το μακρινό Μεξικό στην καρδιά της Αθήνας

Αρρηκτα συνδεδεμένος με το Πατρινό Καρναβάλι της αρτίστικης αισθητικής με διαστάσεις performance και συνδημιουργός του φημισμένου και πολυβραβευμένου γκρουπ 86, o συμπολίτης designer – ενδυματολόγος- εικαστικός Πάρης Λαλιώτης θα λάβει μέρος σε μια φιλόδοξη έκθεση στο κέντρο της Αθήνας με έμπνευση την παραδοσιακή, μεξικάνικη γιορτή της Ημέρας των Νεκρών. Συγκεκριμένα, θα λάβει μέρος στην παραγωγή «Dia De Los Muertos – The Day of The Dead Exhibition» που συνδιοργανώνουν το Chicago Athenaeum: Μuseum for Architecture and Design και το European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies στο European Centre/Contemporary Space Athens (Μητροπόλεως 74). Το ραντεβού των εγκαινίων έχει δοθεί για την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως 20/11.

Το ιδιαίτερο έργο του Πάρη Λαλιώτη που φαντάζει σαν διάδημα, αέτωμα ακόμα και φολκλορικό ζωνάρι μνήμης με μια χρωματιστή νεκροκεφαλή με χάντρες στο κέντρο και παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες δικών του ανθρώπων στο πλάι, θα συνυπάρξει με συνθέσεις καλλιτεχνών από Μεξικό, Ιταλία, Ελλάδα, Η.Π.Α, Σλοβενία, Ουκρανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο καθώς μέσα από μικτές τεχνικές και τεράστια γκάμα υλικών διερευνούνται οι αξίες της μεξικάνικης κουλτούρας και τα μοτίβα των εικόνων, των λαβάρων, των κεριών, των αγίων, των κρανίων κλπ. Θυμίζουμε πως το έθιμο της Ημέρας των Νεκρών αποτελεί ένα διάσημο street υπερθέαμα που έχει εμπνεύσει ακόμα και το σινεμά.