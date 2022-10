Πέθανε ο ηθοποιός Robbie Coltrane, ο «Χάγκριντ» των ταινιών Χάρι Πότερ

«Οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ θα τον θυμούνται επίσης για τον ρόλο του στα GoldenEye και το The World Is Not Enough», πρόσθεσε ο ατζέντης και κατέληξε ότι «προσωπικά θα τον θυμάμαι ως έναν σταθερά πιστό πελάτη. Εκτός από υπέροχος ηθοποιός, ήταν εξαιρετικά ευφυής και πνευματώδης και μετά από 40 χρόνια που ένιωθα περήφανος ότι με αποκαλούσε ατζέντη του, θα μου λείψει πολύ».