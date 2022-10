Η συνέχεια της Ευρωπαϊκής πορείας του Γυμνασίου Λάππα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS του Γυμνασίου Λάππα με τίτλο: “Innovation – Motivation – Education: a total approach” και με κωδικό: 2020-1-EL01-KA101-077683. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του σχολείου:

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 27 μήνες και περιλάμβανε μια διαδικτυακή δράση και δύο μετακινήσεις εκπαιδευτικών εκπαιδευτικού χαρακτήρα:

· Η πρώτη επιμόρφωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown λόγω του COVID-19 από τον φινλανδικό οργανισμό Euneos διαδικτυακά, με τον επιμορφωτή στο Τάλλιν Εσθονίας από τις 22/03/2021 μέχρι τις 26/03/2021. Αφορούσε επιμόρφωση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας Παιγνιώδους μάθησης (Game Based Learning) και παιχνιδιοποίησης διδασκαλίας (Gamification). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν ο κ. Τάτσης Ιωάννης, διευθυντής του σχολείου και ο κ. Χριστόπουλος Παναγιώτης καθηγητής Αγγλικής και υπεύθυνος επικοινωνίας του εν λόγω σχεδίου.

· Η πρώτη μετακίνηση έγινε στο Piaseczno της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρσοβίας,από 25 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2022 κι αποτέλεσε την πρώτη επαφή μας με ευρωπαϊκό σχολείο. Την τριμελή ομάδα των Ελλήνων εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα την κυρία Γερανιού Σταματία – Φιλόλογο, τον κ. Κόκκινο Λάμπρο – καθηγητή Πληροφορικής και τον κ. Λαζανά Παναγιώτη – Φιλόλογο, υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί του IV Liceum Ogólnokształcące, όπου και συμμετείχαν στην Παρακολούθηση του Ωρολογίου Προγράμματος του Σχολείου τους (Job shadowing activity) και, συγχρόνως, ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Πολωνίας. Τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ξενάγησε, επίσης, αντιπροσωπεία μαθητών του Πολωνικού Λυκείου, η οποία και συζήτησε μαζί τους για το σχολείο τους, την καθημερινότητά τους και τις πολιτιστικές συνήθειες του πολωνικού λαού, ενώ σε επόμενο κύκλο εργασιών μετέβησαν από κοινού στην ευρύτερη περιοχή της πολιτείας του Piaseczno. Πέρα, ωστόσο, από τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τη γνωριμία με το πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί γνώρισαν τις όμορφες γωνιές της παλιάς και νέας πόλης της Βαρσοβίας και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντός της (το Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Επιστημών “Κοπέρνικος”, το Εθνικό Μουσείο, το Ανάκτορο Lazienki με τους μητροπολιτικούς κήπους του, το Βασιλικό Κάστρο της Βαρσοβίας, το Κέντρο Πολιτισμού και Επιστημών, τα υπέροχα πάρκα της πόλης), ενώ δεν παρέλειψαν να γευτούν παραδοσιακά φαγητά και υπέροχα γλυκίσματα της περιοχής.

· Η δεύτερη μετακίνηση έγινε στην Μπολόνια στην Ιταλία, από 24 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2022, εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Λάππα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί κ. Τάτσης Ιωάννης – Μαθηματικός/ Δ/ντης του Γυμνασίου Λάππα και κ. Χριστόπουλος Παναγιώτης – καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας, κάθισαν και πάλι στα θρανία και συμμετείχαν σε εβδομαδιαίο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Discover the power of Game Based Learning and Gamification in education». Το σεμινάριο διοργάνωσε ο οργανισμός Erasmus Learning Academy. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την διαφορά μεταξύ της Μάθησης Βάσει Παιχνιδιού και της Παιχνιδιοποίησης, να συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις χτισίματος της ομάδας, να δοκιμάσουν και να εξασκήσουν βασικές δραστηριότητες Μάθησης βάσει Παιχνιδιού, να χρησιμοποιήσουν και να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικές εφαρμογές Παιχνιδοποίησης και Μάθησης Βάσει Παιχνιδιού και τέλος να βγουν από την τάξη για Υπαίθρια Μάθηση Βάσει Παιχνιδιού. Παράλληλα ήρθαν σε επαφή με συναδέλφους από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, αντάλλαξαν απόψεις και μοιράστηκαν εκπαιδευτικές εμπειρίες μέσα σε ένα ζεστό κλίμα συνύπαρξης και συνεργασίας. Καθημερινά και μετά το πέρας των μαθημάτων ξεναγήθηκαν στην όμορφη Μπολόνια και το ιστορικό κέντρο της, με αποκορύφωμα την ανάβαση τους στον ψηλότερο πύργο των Due Torri από όπου απήλαυσαν την πανοραμική θέα της πόλης. Τέλος συμμετείχαν σε ολιγόωρη επίσκεψη και ξενάγηση στην κοντινή Φλωρεντία.

Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν στο τέλος,

· Βεβαιώσεις Συμμετοχής

· Πτυχίο Europass κινητικότητας

Ευελπιστούμε το δεύτερο αυτό σχέδιο Erasmus Plus, να ενισχύσει τη νέα ευρωπαϊκή προοπτική του σχολείου και να δράσει πολλαπλασιαστικά για την έναρξη ανάλογων προγραμμάτων και στα γειτονικά σχολεία.