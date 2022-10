Αντίο στο "διαμάντι" της κάντρι μουσικής, την Λορέττα Λιν που έσβησε στα 90 της χρόνια

Συγκίνηση και στην Ελλάδα προξένησε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, Λορέτα Λιν - Loretta Lynn, η οποία ήταν γεννημένη στις 14 Απριλίου του 1932 και η ζωή της έγινε κινηματογραφική ταινία το 1980 σε σκηνοθεσία του Μάικλ Άπτεντ, με τίτλο «Η Κόρη του Ανθρακωρύχου» με πρωταγωνίστρια την Σίσι Σπέισεκ, η οποία στην απονομή του 1981 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου.

Στο σάιτ της εφημερίδας Τα Νέα είδαμε ένα ωραίο και αναλυτικό άρθρο με αφορμή την απώλεια της Λορέτα Λιν με τίτλο «Όλα όσα δεν ξέραμε για την κόρη ανθρακωρύχου που έγινε το διαμάντι της κάντρι μουσικής».

Η Λορέτα Λιν που ήταν πράγματι «κόρη ανθρακωρύχου» και μεγάλωσε σ’ ένα φτωχικό, επαρχιακό σπίτι της Αμερικής σε μία πολυμελή οικογένεια, αγάπησε τη μουσική από μικρή ηλικία, στην εκκλησία όπου πήγαινε με την οικογένεια της. Τη δεκαετία του ’70 ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της Αμερικανικής μουσικής. Γνωστές της επιτυχίες είναι τα κομμάτια "You Ain't Woman Enough (To Take My Man)", "Don't Come Home A-Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)", "One's on the Way", "Fist City", και φυσικά το "Coal Miner's Daughter".

Όπως έγραψε η εφημερίδα Τα Νέα, η Λορέτα Λιν ήταν ένας από τους πυλώνες της κάντρι. Γεννήθηκε ως μια απλή κόρη ανθρακωρύχου στο Κεντάκι. Τραγούδησε για το δύσβατο μονοπάτι της ζωής της, τη φτώχεια και τον έρωτα από την οπτική μιας μικροπαντρεμένης γυναίκας και κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο λαμπερά στολίδια της Αμερικανικής μουσικής.

«Θα έδινα τα πάντα στον κόσμο αν ο πατέρας μου ήταν εδώ όταν ηχογραφούσα το Coal Miner’s Daughter. Αν και νομίζω ότι με ακούει», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λιν. «Μια μέρα θα το τραγουδήσω γι’ αυτόν».

Στις 4 Οκτωβρίου 2022 έσβησε λοιπόν το αστέρι της Λορέτα Λιν, στο σπίτι της στο Τενεσί. «Η πολύτιμη μαμά μας, έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί, 4 Οκτωβρίου, στον ύπνο της στο σπίτι της στο αγαπημένο της ράντσο στο Hurricane Mills», επιβεβαίωσε η οικογένεια της.

Το ράντσο της Λιν στο Hurricane Mills χαρακτηρίζεται ως το έβδομο μεγαλύτερο αξιοθέατο στο Τενεσί. Διαθέτει στούντιο ηχογράφησης, μουσεία, καταλύματα, εστιατόρια και καταστήματα γουέστερν. Το ιστορικό αρχοντικό της του 1800 λέγεται ότι είναι στοιχειωμένο.

Η Λορέτα Λιν ήταν η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα της κάντρι που έλαβε αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ το 1977 και παραμένει η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία της κάντρι μουσικής με 3 βραβεία Grammy, 7 American Music Awards, 8 BMI Awards, 13 ACM Awards και 8 CMA Awards.

Το 1972, η Λιν στα 40 της τότε χρόνια ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα που ανακηρύχθηκε «Entertainer of the Year» από την Ένωση Μουσικής της Κάντρι. Το 1980, ήταν η μόνη γυναίκα που ονομάστηκε «Καλλιτέχνης της δεκαετίας» για τη δεκαετία του 1970 από την Ακαδημία Country Music. Επίσης εισήχθη στο Country Gospel Music Hall of Fame το 1999.

Η Λορέτα Λιν μπήκε & στο Country Music Hall of Fame στις 10 Οκτωβρίου 1988, μαζί με τον συνάδελφό της αστέρα της country μουσικής, Roy Rogers. Επίσης έλαβε την σημαντική τιμή από το Kennedy Center Honors ένα βραβείο που απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 2003 ενώ της δόθηκε και το βραβείο πρωτοπόρου της κάντρι μουσικής από την Ακαδημία Country Music.

Γεννήθηκε ως Λορέτα Γουέμπ στο απομακρυσμένο ορεινό χωριό Butcher Hollow των Απαλαχίων, στο Κεντάκι. Ήταν το δεύτερο από τα οκτώ παιδιά και η οικογένεια ζούσε σε μια ξύλινη καλύβα με ταπετσαρία από σελίδες καταλόγου. Η ζωή της περιστρεφόταν γύρω από το ανθρακωρυχείο όπου δούλευε ο πατέρας της και την εκκλησία όπου έμαθε να τραγουδάει.

Αυτή η δύσκολη αρχή τη βοήθησε να θέσει τις βάσεις για να γίνει η φωνή των γυναικών της εργατικής τάξης. «Γράφω για τη ζωή μου – σε κάθε τραγούδι που έχω συνθέσει», δήλωσε η Λιν στο TODAY το 2018.

Ήταν μόλις 15 ετών όταν παντρεύτηκε τον 21χρονο βετεράνο του πολέμου Oliver «Doolittle» Lynn. Ήταν νοικοκυρά στην Ουάσινγκτον με τέσσερα μικρά παιδιά, όταν ένας ανιχνευτής της Zero Records την ανακάλυψε να τραγουδάει σε ένα μικρό κλαμπ στο Βανκούβερ και τα υπόλοιπα έμελλε να είναι ιστορία.

«Οι άνθρωποι γοητεύονταν από την αθωότητά της», δήλωσε ο συγγραφέας και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Robert K. Oermann. «Ήταν τόσο αφελής για τη ζωή, τη δουλειά και τη μουσική, που φαινόταν μαγευτική στους ανθρώπους. Αυτό και το γεγονός ότι ήταν φοβερή τραγουδίστρια».

Τέλος όπως είδαμε στην ανάρτηση του deadline.com, η ηθοποιός Sissy Spacek που είχε γνωρίσει την Loretta Lynn δήλωσε συντετριμμένη από τα νέα του θανάτου της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας και πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας της Country. "I Am Heartbroken", ήταν επακριβώς τα λόγια της Σπέισεκ.