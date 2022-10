Επίσημη ένταξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EUNICE

Σε μία ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κανταβρίας στην Ισπανία, υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EUNICE. Ο Πρύτανης του ΠΑ.ΠΕΛ., κ. Αθανάσιος Κατσής, παρευρέθηκε στη Γενική Συνέλευση του EUNICE, στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να υπογράψει τη συμφωνία με την οποία το ίδρυμα γίνεται μέλος μιας κοινοπραξίας 10 πλέον πανεπιστημίων της Ευρώπης, καθώς μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάχθηκαν στην κοινοπραξία των επτά, αρχικά, πανεπιστημίων, το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Βιζέου (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο του Κάρλσταντ (Σουηδία).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή, Δύο μήνες μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου να αποδεχθεί την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής στο EUNICE – που αποτελεί ένα συμπαγές δίκτυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και την προετοιμασία των πολιτών και επιστημόνων να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο – επικυρώθηκε η διασύνδεση του ΠΑ.ΠΕΛ. με τον σημαντικό αυτό θεσμό.

Τα 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που απαρτίζουν το EUNICE είναι τα ακόλουθα:

Poznan University of Technology (Πολωνία), συντονιστής

Brandenburg University of Technology (Γερμανία)

University of Cantabria (Ισπανία)

University of Mons (Βέλγιο)

University of Catania (Ιταλία)

Universite Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE (Γαλλία)

University of Vaasa (Φιλανδία)

The Polytechnic Institute of Viseu (Πορτογαλία)

University of Karlstad (Σουηδία)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα)