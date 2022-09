Milan best off: Από την Καίτη Γραμμά, μέχρι Πάρις Χίλτον, Ιρίνα Σάικ κ.α.

Σχετικά «ήσυχα» κύλησαν οι εβδομάδες μόδας σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο συγκριτικά με το Μιλάνο. Πέρα από το «ντόρο» της οικογενειακής απόβασης των Καρντάσιαν υπήρξαν και άλλοι λόγοι που τρέλαναν τα φλας τροφοδοτώντας τα διεθνή media στην ιταλική μητρόπολη.

Kαταρχήν να πούμε πως η πρώτη Ελληνίδα trans που «πάτησε» στην πασαρέλα του οίκου Prada ήταν η Καίτη Γραμμά. To stylish μοντέλο που εντυπωσίασε αλλά δεν είχε μπει στο GNTM επειδή σκόπευε να εγχειριστεί, άνοιξε φτερά στο εξωτερικό μετά την επέμβαση. Όπως διαβάσαμε στον ξένο Τύπο έκανα μια «breathtaking» εμφάνιση στην πρώτη της πασαρέλα σε εβδομάδα μόδας. Όπως έγραψε και η ίδια στο Intsgram «Mετά από 109 χρόνια παράδοσης και ιστορίας, ο οίκος Prada συμπεριέλαβε trans gender άτομο στο show,είμαι περήφανη για την κοινότητά μου, την Ελλάδα, για μένα!». Τα σχόλια από κάτω την αποθέωσαν Η Καίτη (το κανονικό της επίθετο είναι Γραμματικοπούλπυ πλέον ζει και εργάζεται εκτός συνόρων. Το look της στην Prada ήταν εμπνευσμένο από τη Σάρον Τέιτ στο « Valley of the Dolls».