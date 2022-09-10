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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΜΩΚΟ

ΕΤΩΝ 91


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-9-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).


Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΩΚΟΥ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΚΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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