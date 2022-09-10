Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΜΩΚΟ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-9-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΩΚΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΚΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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