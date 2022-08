Βόλφγκανγκ Πίτερσεν: Πέθανε ο σπουδαίος Γερμανός σκηνοθέτης του «Das Boot»

Ο Βόλφγκανγκ Πίτερσεν, σύμφωνα με ανακοίνωση, πέθανε στις 12 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, από καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο Πίτερσεν γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1941 στο Έμντεν της Γερμανίας. Ο ίδιος έλεγε, ότι οι χολιγουντιανές ταινίες όπου το «καλό» και το «κακό» είχαν ξεκάθαρους ηθικούς κώδικες ήταν η λύτρωσή του από την παιδική του ηλικία στη γερμανία του Τρίτου Ράιχ.

Ο Πίτερσεν έγινε παγκοσμίως γνωστός με την αγκατάστασή του στο Χόλιγουντ, όπου σκηνοθέτησε μεγάλους σταρ σε εμπορικότατες ταινίες δράσης: «Air Force One», «In the Line of Fire», «Outbreak», «The Perfect Storm», «Troy», ήταν μερικές από τις πασίγνωστες ταινίες του.

Στο «Υποβρύχιο»

Η ταινία για την οποία θα τον θυμούνται πάντα όσοι αγαπούν τον κινηματογράφο, όμως, είναι ο «Υποβρύχιο» (Das Boot) του 1981, για την οποία υπήρξε υποψήφιος για δύο Όσκαρ (Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου), ενώ η ταινία είχε κερδίσει συνολικά 6 υποψηφιότητες.

«Ήξερα πολύ καλά ότι οι δάσκαλοί μου στο σχολείο ήταν Ναζί. Οπότε δεν μπορούσα να ακολουθήσω τις διδαχές τους και να τους θαυμάσω. Μπορούσα όμως να θαυμάσω τον Γκάρι Κούπερ», είχε πει ο ίδιος.

Ο Πίτερσεν ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνοθέτης στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στο γερμανικό θέατρο και την τηλεόραση. Το 1974 πέρασε στο σινεμά με το ντεμπούτο του «Einer von uns beiden» (One or the Other), με το οποίο κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη.

Το «Υποβρύχιο» (Das Boot, 1981) ήταν η πιο ακριβή κινηματογραφική παραγωγή στην μέχρι τότε ιστορία του γερμανικού κινηματογράφου: Κόστισε 18.5 εκατομμύρια και χρησιμοποιήθηκαν πολλά διαφορετικά υποβρύχια για τις σκηνές του, σε γυρίσματα που κράτησαν έναν ολόκληρο χρόνο με απίστευτες συνέπειες στην ψυχική υγεία των ηθοποιών και του συνεργείου.

Η ταινία έγραψε ιστορία, τόσο τεχνικά αλλά και θεματικά. Μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί μία ταινία στην οποία οι Ναζί στρατιώτες ήταν κι αυτοί άνθρωποι. Όσο για τη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση φωτογραφίας στο στενό, κλειστοφοβικό χώρο ενός υποβρυχίου είναι συγκλονιστική και συμπαρασύρει το θεατή στο ασφυκτικό της ταξίδι.



Όταν η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Αμερική, η πρώτη αντίδραση του κοινού στην αρχική κάρτα που έγραφε «Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 40.000 Γερμανοί υπηρέτησαν σε υποβρύχια. Πέθαναν οι 30.000» ήταν να ξεσπάσουν σε

«Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Και έχει θύματα νέους ανθρώπους, από όποια πλευρά κι αν το δεις», όπως είχε πει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.