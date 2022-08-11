Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΑΥΡΟ ΑΛΕΞ. ΜΕΡΙΑΝΟ
(ΕΤΩΝ 80)
Κηδεύουμε Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών
Η σύζυγος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τα παιδιά του: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΑ ΜΕΡΙΑΝΟΥ
Τα εγγόνια του: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ -ΜΑΡΙΚΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αρόης Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: ΝΙΚΗ ΚΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΜΙΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα εγγόνια της: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: NIKOΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΝΘΙΑ (χήρα) ΗΛΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 12-8-2022 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΛΥΚΟΥΔΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΔΗ, ΒΕΝΕΤΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΛΥΚΟΥΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 95)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΙΡΕΛΑ
ΧΡΥΣΑ & ΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΙΒΙΑΝ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 12-8-2022 & ώρα 5.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ( χήρα ) ΘΕΟΔ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΜΑΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ XΗΡ. ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 106)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
& ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ
Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΝΙΑ &ΤΑΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ ,ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον Πολυαγαπημένο μας
Γεώργιο Κων. Μητρόπουλο
(Μυλωνάκο) – Ετών 87
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-8-2022 και ώρα 5μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Οβρυάς
Η σύζυγος: Φωτεινή
Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος και Χρυσάνθη, Πολυξένη και Βαγγέλης, Μαρία και Αντώνης
Τα εγγόνια του
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοι Οι λοιποι συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
Κωνσταντίνο Ανδρ. Τερζή
Ετών 93
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-8-2022 και ώρα 1μμ από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Φλάμπουρα Καλαβρύτων
Η σύζυγος: Σοφία
Τα παιδιά του: Ανδρέας και Αγγελική Τερζή
Τα εγγόνια του: Κων/νος και Ιωάννα- Μαρία
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοι Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ - ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13-8-2022 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΪΑΦΑ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΑΦΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΥΡ. ΚΟΥΝΑΒΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΪΦΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 / 8 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΗ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΪΑΦΑ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΑΦΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΚΥΡ. ΚΟΥΝΑΒΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΝΙΚ. ΚΑΙΑΦΑ,
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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