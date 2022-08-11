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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΤΑΥΡΟ ΑΛΕΞ. ΜΕΡΙΑΝΟ

(ΕΤΩΝ 80)

Κηδεύουμε Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών

 Η σύζυγος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τα παιδιά του: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΑ ΜΕΡΙΑΝΟΥ

Τα εγγόνια του: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς

 * Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ -ΜΑΡΙΚΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αρόης Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: ΝΙΚΗ ΚΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΜΙΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 Τα εγγόνια της: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: NIKOΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΥΑΝΘΙΑ (χήρα) ΗΛΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την  Παρασκευή  12-8-2022 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η  ΚΟΡΗ  ΤΗΣ: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  ΛΥΚΟΥΔΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΔΗ, ΒΕΝΕΤΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΛΥΚΟΥΔΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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 ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

(ΕΤΩΝ 95)

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΙΡΕΛΑ

ΧΡΥΣΑ & ΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΚΩΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΙΒΙΑΝ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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 ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ
 ΕΤΩΝ   87

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή  12-8-2022 & ώρα  5.30 μ. μ. από τον  Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών.
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΑ  ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ( χήρα ) ΘΕΟΔ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΜΑΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ
 
 ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
 ΑΘΗΝΑ XΗΡ. ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 106)

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2022

& ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ

 Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ

ΙΩΑΝΝΑ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΜΑΝΙΑ &ΤΑΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ,ΑΡΤΕΜΙΣ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον Πολυαγαπημένο μας

Γεώργιο Κων. Μητρόπουλο

(Μυλωνάκο) – Ετών 87

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-8-2022 και ώρα 5μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Οβρυάς

Η σύζυγος: Φωτεινή

Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος και Χρυσάνθη, Πολυξένη και Βαγγέλης, Μαρία και Αντώνης

Τα εγγόνια του

Τα αδέλφια του

Οι ανεψιοι Οι λοιποι συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

Κωνσταντίνο Ανδρ. Τερζή

Ετών 93

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-8-2022 και ώρα 1μμ από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Φλάμπουρα Καλαβρύτων

Η σύζυγος: Σοφία

Τα παιδιά του: Ανδρέας και Αγγελική Τερζή

Τα εγγόνια του: Κων/νος και Ιωάννα- Μαρία

Τα αδέλφια του

Οι ανεψιοι Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΘΕΟΔ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ -  ΕΤΩΝ   89

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο  13-8-2022 & ώρα  12 μεσ. από τον  Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ

ΜΑΡΙΑ  ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ

Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΪΑΦΑ

 ΕΤΩΝ 70

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΑΦΑ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΥΡ. ΚΟΥΝΑΒΗ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΑΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ  ΝΙΚ. ΚΑΪΦΑ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA


ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 77)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ

 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 / 8 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΗ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΩΜΟΥ

 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΪΑΦΑ

 ΕΤΩΝ 70

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΑΦΑ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΚΥΡ. ΚΟΥΝΑΒΗ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΝΙΚ. ΚΑΙΑΦΑ,

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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