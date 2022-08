Ναύπακτος: Μουσική βραδιά με την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική

Αγαπημένες και γνώριμες μελωδίες θα μοιραστεί με το κοινό η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική την Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 21:00’ στο Λιμάνι της Ναυπάκτου (Ανεμογιάννης).

Διοργάνωση: Δήμος Ναυπακτίας

Στο τραγούδι: Πόλυ Νικολοπούλου και Ανδρέας Καλλιβωκάς

Στο πιάνο: Μαρία Νικολοπούλου

Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Αμπατζής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

1. Drivin’ That Drummin ‘Machine! - David Shaffer

2. House of the Rising Sun - Traditional

3. Y.M.C.A. - J.Morali,H.Belolo,L.Norred

4. After sunset - Larry Neeck

5. Secret agent man - P.F.Sloan and Steve Barri

6. Sway - Pablo Beltran Ruiz

7. Historia de un Amor - Carlos Almaran

8. Fly me to the moon - Bart Howard

9. Autumn Mist - Larry Neeck

10. Autumn Leaves - Joseph Cosma

11. I will survive - D.Fekaris / F.Perren