Anniversary party! Γιόρτασε ένα χρόνο λειτουργίας το My Way Hotel της Όθωνος Αμαλίας-Δείτε φωτο

Συμπλήρωσε αισίως ένα χρόνο λειτουργίας το My Way Hotel της παραλιακής, το νέο, μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας που έχει αλλάξει το χάρτη της φιλοξενίας στην πόλη και έχει καθιερωθεί ταυτόχρονα στο χώρο της διασκέδασης και σε ποικίλα events. Η διοίκηση, το προσωπικό και οι φίλοι του My Way συγκεντρώθηκαν στο roof για να γιορτάσουν την επέτειο με γενέθλια τούρτα και απανωτές ευχές σε χαρούμενο anniversary mood, την Κυριακή 26 Ιουνίου. Οι διοίκηση μάλιστα ευχαρίστησε όλο το team για την αφοσίωση και τη συμβολή του στην επιτυχημένη πορεία του ξενοδοχείου τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Θυμίζουμε πως το τετράστερο My Way βρίσκεται στην είσοδο/ έξοδο της πόλης, μέσα στο ιστορικό κέντρο και αγναντεύει προνομιακά τα νερά του Πατραϊκού Κόλπου, προσελκύοντας το ευρύτερο κοινό των επισκεπτών. Με 63 υποδειγματικά ευρύχωρα δωμάτια και 2 εκλεπτυσμένες σουίτες, εξελίχθηκε ταχύτατα στο αγαπημένο city hotel της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Info

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr