Δικηγόρος Πισπιρίγκου: «Πρέπει να διευκρινιστεί αν η Τζωρτζίνα “χάθηκε” από κεταμίνη ή όχι»

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ήδη κλείσει 2 μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού και το θρίλερ με τα νεκρά παιδιά της, από την Πάτρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η ίδια μέσω των δικηγόρων που την εκπροσωπούν μιλάει για κενά, λάθη και αστοχίες που είχαν σαν αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για έγκλημα, ενώ όπως υποστηρίζει είναι αθώα. Ζητάει ορισμένες εξετάσεις να επαναληφθούν και να κληθούν για κατάθεση νέα πρόσωπα, που όπως πιστεύει θα στηρίξουν τους ισχυρισμούς της. Για την ώρα η ανακρίτρια έχει απαντήσει αρνητικά στο αίτημα για επανάληψη των τοξικολογικών εξετάσεων της Τζωρτζίνας.

Στο Mega μίλησε σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας ο δικηγόρος της 33χρονης κατηγορούμενης, Όθων Παπαδόπουλος. «Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την πορεία ενός αιτήματος. Δεν πρέπει, όμως, να αξιολογηθούν οι ενστάσεις οι επιστημονικές που υπάρχουν; Θέλουμε να φωτιστεί το ποια ήταν η αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας. Η κατηγορουμένη αρνείται ότι χορήγησε η ίδια την κεταμίνη. Η περαιτέρω έρευνα θα δείξει αν το παιδί “χάθηκε” από την κεταμίνη ή όχι. Αν δε “χάθηκε” από την κεταμίνη τότε τίθεται σε αμφισβήτηση η ιατροδικαστική έκθεση», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι το καρδιακό επεισόδιο προκλήθηκε από κεταμίνη. Δε θέλουμε να παραταθεί η διαδικασία. Η ανακρίτρια απέρριψε το αίτημά μας επειδή το συγκεκριμένο εργαστήριο είχε υποστεί ζημιά από φυσικό φαινόμενο. Αυτό, βέβαια, δεν το επιβεβαιώνει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, που λέει ότι μπορεί να κάνει την εξέταση», τόνισε ο ίδιος.

«Ζητήσαμε να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, καθώς είχε έρθει σε επαφή με νοσηλεύτρια που είχε γνωρίσει τη Τζωρτζίνα. Ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να καταθέσει. Μας είπαν ότι η δημοσιογραφική έρευνα δεν αποτελεί απόδειξη», συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι σε άσχημη κατάσταση ψυχολογικά, θεωρεί ότι αδικείται από τα Μέσα Ενημέρωσης. Είναι πάντα σταθερή στο ότι δεν έχει σχέση με το θάνατο του παιδιού», είπε ακόμα ο κ. Παπαδόπουλος. «Ζητήσαμε να κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση ο καρδιολόγος του Ωνασείου. Η ώρα θανάτου είναι σημαντική. Η κεταμίνη ενεργεί στον οργανισμό σε συγκεκριμένο διάστημα. Εντοπίζοντας τον ακριβή χρόνο θανάτου, μπορούμε να δούμε πότε χορηγήθηκε η κεταμίνη», ανέφερε σχετικά με τα αιτήματα της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Στόχος μας να αποδείξουμε ότι η μητέρα δεν έχει χορηγήσει την κεταμίνη. Αν αποδειχτεί ότι η κεταμίνη δεν είναι η αιτία θανάτου του παιδιού, κακώς συζητάμε για αυτήν, δεν υπάρχει αμέλεια από τους γιατρούς, δεν υπάρχει πρόθεση από τη μητέρα, και ανατρέπεται η αιτία θανάτου. Η θέση της κατηγορουμένης είναι πάντα η ίδια. Πρώτη φορά άκουσε τη λέξη κεταμίνη λίγο πριν τη σύλληψή της», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.