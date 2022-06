Θλίψη στον κόσμο της ροκ - Πέθανε στα 70 του ο πρώην μπασίστας των Bon Jovi, Άλεκ Τζον Σατς

Ο Σατς έπαιξε με το συγκρότημα από το 1983 ως το 1994, την περίοδο δηλαδή μεγάλων επιτυχιών όπως τα κομμάτια "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" & "Bad Medicine"

Ο Άλεκ Τζον Σατς - Alec John Such, ιδρυτικό μέλος και πρώτος μπασίστας του διάσημου συγκροτήματος Bon Jovi την περίοδο 1983 με 1994, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 5/6/2022 ο αρχηγός του συγκροτήματος Τζον Μπον Τζόβι. Ο Σατς έπαιξε με το θρυλικό ροκ συγκρότημα όπως προείπαμε, από το 1983 ως το 1994, την περίοδο δηλαδή των μεγάλων επιτυχιών όπως τα κομμάτια "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" και "Bad Medicine". Όπως ανέφερε το συγκρότημα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άλεκ Τζον Σατς ήταν ο άνθρωπος χάρη στον οποίο τα μέλη των Bon Jovi «βρήκαν ο ένας τον άλλο»: ήταν παιδικός φίλος του ντράμερ Τίκο Τόρες και γνώρισε στους υπόλοιπους τον κιθαρίστα και συνθέτη, Ρίτσι Σαμπόρα. «Ο Άλεκ ήταν πάντα ατίθασος και γεμάτος ζωή. Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν χαμόγελο στο πρόσωπό μας και δάκρυα στα μάτια. Θα μας λείψει πολύ», αναφέρεται στην ανάρτηση των Bon Jovi στο Twitter. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του, πού και από τι πέθανε. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 14 Νοεμβρίου 1951, ο Άλεκ Τζον Σατς έγινε γνωστός στη μουσική σκηνή του Νιού Τζέρσεϊ, όπου αρχικά έπαιξε σε μια μπάντα που ονομαζόταν «The Message». Στη συνέχεια, ως μάνατζερ συναυλιακού χώρου, είχε κλείσει συμφωνία για την συμμετοχή του συγκροτήματος Jon Bon Jovi & The Wild Ones, του οποίου εν τέλει έγινε μέλος. Ήταν περί τα δέκα χρόνια μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και αυτή η διαφορά ηλικίας ήταν που τον οδήγησε να αποσυρθεί από το συγκρότημα όταν ήταν 43 ετών οπότε και αντικαταστάθηκε από τον Χιού Τζον ΜακΝτόναλντ. Είχε επιστρέψει για λίγο στους Bon Jovi όταν αυτοί μπήκαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2018. O frontman του γκρουπ, ο γοητευτικός Τζον Μπον Τζόβι είναι 60 ετών σήμερα. Με στοιχεία & από το ΑΠΕ