Ι. Παλιοσπύρου: Νέες φωτογραφίες της χωρίς μάσκα, στο δάσος

H Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης, με την δύναμή και την στάση που επέδειξε, μετά την φρικτή επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά στα social media, χωρίς την μάσκα της. Προσπαθώντας να βρει ξανά τα πατήματα της, χαμογελά στην ζωή και αντιμετωπίζει με γενναιότητα και αυτοπεποίθηση τη νέα της πραγματικότητα.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες της φωτογραφίες, χωρίς την προστατευτική της μάσκα και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Η ίδια στα στιγμιότυπα φαίνεται να ποζάρει στον φακό, φορώντας ένα μάξι φόρεμα με λουλούδια, στην φύση.

“And into the forest I go, to lose my mind and find my soul…” («Και πηγαίνω μέσα στο δάσος, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»), έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Παλιοσπύρου.