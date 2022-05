Όλοι στην πίστα, μάγεψε η Κουβανή Rosanna Mailan στο My Way της παραλιακής

Μια απίστευτη έκπληξη αποδείχθηκε το live της εκρηκτικής Κουβανής performer Rosanna Mailan στο πανοραμικό roof του ξενοδοχείου My Way της παραλιακής. Η σαγηνευτική παρουσία της λατίνας ερμηνεύτριας με super sexy αστραφτερά looks, το ερμηνευτικό της πάθος και οι δεξιοτέχνες μουσικοί που την πλαισίωσαν, ξεσήκωσαν τον κόσμο να χορέψει και να ευχαριστηθεί μια βραδιά, από αυτές που σπανίζουν στην πόλη. Η Ροζάνα χόρεψε κι εκείνη μαζί με το ένθερμο κοινό της καθώς οι εξωτικοί ρυθμοί είναι στο αίμα της σε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε μετά τις 10 μ.μ. και κράτησε ως τις 2 το πρωί!

Δημιουργήθηκε μια φοβερά χαρούμενη ατμόσφαιρα που σηματοδότησε με ιδανικό τρόπο την έναρξη της νέας σαιζόν του ξενοδοχείου. Προσφέρθηκαν εκλεκτά πιάτα του νέου μενού και ολόδροσα κοκτέιλς τα οποία θα μας περιμένουν όλο το επόμενο διάστημα να τα απολαύσουμε. Στο πρώτο μέρος του live παρουσιάστηκαν αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, και η λάτιν διασκευή του άσματος "Aν είναι η αγάπη αμαρτία" που καθιέρωσε τη Ροζάνα μέσα από τη συνεργασία της με το Μίμη Πλέσσα. Στο δεύτερο μέρος άπαντες λικνίστηκαν με

salsa, son, cha cha cha, bolero, bachata, με πολλούς λάτρεις του είδους να ξεφαντώνουν και να επιδεικνύουν τις επιδόσεις τους. Besame mucho και Historia de un amor στο ρεπερτόριο. Πάρτε γεύση από τις φωτογραφίες.