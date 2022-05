Το "Deloitte Τech Career Event" στην Πάτρα, αυτή την Πέμπτη - Μην το χάσετε

Είναι η τεχνολογία το πάθος σας;

Αναζητάτε θέση εργασίας που θα σας εξασφαλίσει ένα επιτυχημένο επαγγελματικό μέλλον;

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με έμπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας και να πάρετε πολύτιμες συμβουλές;

Θέλετε να μάθετε από τους ειδικούς ποιες είναι οι δεξιότητες του μέλλοντος;

Θέλετε να γνωρίσετε από κοντά νέους και πρωτοπόρους entrepreneurs της Πάτρας να μιλούν για την εμπειρία τους στην κορυφή;

Eίστε γυναίκα και αναρωτιέστε για το μέλλον σας στο χώρο της τεχνολογίας;

Το tech Career event της Deloitte “Connecting you to your Future” στην Πάτρα, την Πέμπτη 26 Μαΐου, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στις επαγγελματικές σας αναζητήσεις, σε insights, σε tips και απαντήσεις για το σήμερα αλλά κυρίως για το αύριο του επαγγελματικού χώρου της τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια του event:

Θα έχετε την ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντές σας πάνω σε θέματα που αφορούν τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες στον επαγγελματικό τομέα της τεχνολογίας.

Θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά, τον κόσμο, τη διοίκηση, την εταιρική κουλτούρα και τη συνεργατική φιλοσοφία της Deloitte.

τον κόσμο, τη διοίκηση, την εταιρική κουλτούρα και τη συνεργατική φιλοσοφία της Θα παρακολουθήσετε panels συζήτησης για το "Πώς χτίζεται μια σταδιοδρομία στην τεχνολογία και Oι δεξιότητες του μέλλοντος" με τη συμμετοχή ορισμένων από τους πλέον έμπειρους Tech Experts και HR Executives της Deloitte.

Οι ομιλητές θα μοιραστούν την εμπειρία τους ως εργαζόμενοι σε μία από τις κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως, ενώ νέοι επιχειρηματίες της Πάτρας και ιδρυτές ελληνικών startups θα μιλήσουν για την πορεία τους από το ξεκίνημα μέχρι την επιτυχία, και θα παρουσιάσουν τις τελευταίες τάσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Ο CEO της Deloitte, Δημήτρης Κουτσόπουλος και ο Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader της Deloitte Greece θα συνομιλήσουν με τον Σταύρο Τσομπανίδη, Founder της PHEE και τον Γιώργο Σιδηρόπουλο, CEO της Think Silicon S.A., an Applied Materials Company για τις εμπειρίες τους και τις προοπτικές του κλάδου και του ανθρώπινου δυναμικού.

Με θεματική "Οι γυναίκες στον κλάδο της Τεχνολογίας" θα αναλυθεί η παρουσία των γυναικών σε επαγγέλματα που αφορούν τον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για τις γυναίκες που επιθυμούν να εισέλθουν σε επαγγέλματα STEM. Την πολύτιμη εμπειρία τους θα μοιραστούν οι Γιούλη Μπονάρου, Senior Product Manager στο Project Agora και η Μαριάννα Παντέλη, Software Engineer της PaperGo.

Μια θέση στην Deloitte σας περιμένει

Όσοι ενδιαφέρεστε για μια θέση στην Deloitte, θα έχετε την ευκαιρία και να γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους της αλλά και να συμμετάσχετε σε workshop για να λάβετε πρακτικές συμβουλές για το πώς θα βελτιώσετε τις προοπτικές σας στην αγορά εργασίας, με χρήσιμες τεχνικές για να συντάξετε το βιογραφικό σας, να αναπτύξετε δεξιότητες για επιτυχημένα job interviews, αλλά και για να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό προφίλ στο LinkedIn.

Η Ανάλια Κόκκορη, People & Purpose Leader και η Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, Chief Human Resources Officer, αναφέρουν:



"Στην Deloitte επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Mε το Connecting you to your future, προσκαλούμε ανοιχτά τα νέα ταλέντα της Πάτρας να έρθουν και γνωρίσουν τον κόσμο της Deloitte από κοντά. Είναι ένας κόσμος που θα τους ανοίξει το δρόμο για μια σημαντική καριέρα στην τεχνολογία, σε έναν παγκόσμιο οργανισμό που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και βοηθάει τους νέους να είναι ο εαυτός τους και να ξεδιπλώσουν αλλά κυρίως να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, μέσα από learning & development opportunities".

Ελάτε ένα βήμα πιο κοντά στο επαγγελματικό σας μέλλον. Connect to your future.

