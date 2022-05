Αμάντα Γεωργιάδη: «Δεν ασχολούμαι με τα προγνωστικά»

Το who is who της ελληνικής συμμετοχής

«Αυτό που με απασχολεί είναι το να έχω μια καλή εμφάνιση στον τελικό, να περάσουμε καλά και να κάνω περήφανους τους Έλληνες», είπε η 25χρονη τραγουδίστρια. Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision έχει ξεκινήσει και η Αμάντα Γεωργιάδη είναι πανέτοιμη για να ανέβει στη σκηνή του Pala Olympico στο Τορίνο της Ιταλίας και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Η 25χρονη τραγουδίστρια μίλησε στο «Secret» δηλώνοντας πως «νιώθει υπέροχα» για να συνεχίσει: «Το χειροκρότημα του κόσμου στον ημιτελικό με έκανε πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο για την αγάπη του, για όλα αυτά τα συγκινητικά μηνύματα που μου έστειλαν, για την υποστήριξή του. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι με τα προγνωστικά. Αυτό που με απασχολεί είναι το να έχω μια καλή εμφάνιση στον τελικό, να περάσουμε καλά και να κάνω περήφανους τους Έλληνες».

Στην ερώτηση αν έχει κάποιο γούρι μαζί της είπε: «Συνήθως δεν έχω κάποιο γούρι, αλλά από την αρχή του διαγωνισμού της Eurovision μέχρι και τώρα έχω τη σημαία της Ελλάδας μαζί μου». Το who is who της ελληνικής συμμετοχής

Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί είναι το «Die together», το οποίο έχει γράψει η ίδια μαζί με τον Bjorn Helge Gammelsaeter και αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία αγάπης. Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στη σκηνή με δημιουργία της Celia Kritharioti, ενώ τη χορογραφία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η προσωπική της ζωή

Στα προσωπικά της, η 25χρονη τραγουδίστρια είναι ερωτευμένη και βρίσκεται σε σχέση με τον Erlend Iversen Nakken, ο οποίος είναι φοιτητής Ψυχιατρικής σε πανεπιστήμιο της Νορβηγίας. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο πανεπιστήμιο και ο Erlend έχει μοιραστεί πολλές φορές στο Instagram κοινές φωτογραφίες με την αγαπημένη του, ενώ στις πληροφορίες του προφίλ του αναφέρει: «Είμαι το αγόρι της Αμάντα». Ποια είναι η Αμάντα Γεωργιάδη

Η Αμάντα-Κλάρα Γεωργιάδη γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 9 Ιανουαρίου 1997. Είναι 24 ετών και μεγάλωσε στο Τένφγιορντ της Νορβηγίας. Είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και φοιτήτρια Ιατρικής. Είναι γνωστή ως Amanda Tenfjord (Αμάντα Τένφγιορντ). Το ψευδώνυμό της πρόεκυψε από την πόλη της Νορβηγίας στην οποία διέμενε με τους γονείς της. Το 2015 μετακόμισε στο Τρόντχαϊμ για να ξεκινήσει ιατρικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Νορβηγίας (NTNU). Άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα πιάνου σε ηλικία 5 ετών και κατά τη διάρκεια της εφηβείας της ξεκίνησε να ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μουσική, γράφοντας τα πρώτα της τραγούδια. Παράλληλα, συμμετείχε σε πολλά φεστιβάλ μουσικής, αποσπώντας πολύ καλές κριτικές. Ο πρώτος της EP δίσκος έχει τον τίτλο «First impression». Το δεύτερο EP της περιλάμβανε το τραγούδι «Then I fell in love», το οποίο γνώρισε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, παραμένοντας για περισσότερες από 20 εβδομάδες στο επίσημο top 10 radio chart της Νορβηγίας.Το 2015, το τραγούδι της «Run» κέρδισε το Μουσικό Βραβείο και εμφανίστηκε σε ένα διαφημιστικό βίντεο για το Personskadeforbundet LTN το 2014. Το 2016, συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό της Νορβηγίας TV 2 The Stream, όπου τοποθετήθηκε μεταξύ των κορυφαίων 30 συμμετεχόντων. Εχει, επίσης, συνεργαστεί με το νορβηγικό συγκρότημα Highasakite, ενώ, κατά καιρούς, έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σόου της Νορβηγίας, από το «Lindmo», το δημοφιλέστερο talk show της δημόσιας τηλεόρασης NRK, μέχρι το χιουμοριστικό «p3aksjone». Εχει, επίσης, εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως το «Reeperbahn Festival» στο Βερολίνο, το «Iceland Airwaves» στο Ρέικιαβικ, το «The Great Escape» στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου και το «Eurosonic» στην Ολλανδία. Το 2020 θα εμφανιζόταν στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο φεστιβάλ της Σκανδιναβίας, το «Roskilde», το οποίο όμως ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Εχει κερδίσει το βραβείο «role model awards» στο «by:Larm», που είναι το γνωστότερο φεστιβάλ νέας μουσικής της Σκανδιναβίας. Ακόμα, τιμήθηκε με το Βραβείο Πολιτισμού Νεολαίας του Δήμου Χαράμ το 2019. Το 2020, το τραγούδι της «Troubled water» συμπεριλήφθηκε στην τηλεοπτική σειρά «Spinning out» του Netflix. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το νέο της single, «Promises», σε συνεργασία με τον κορυφαίο καλλιτέχνη Thomas Dybdahl.