Πάτρα: Θα σερβίρεται «πικρός» ο καφές- Οι τιμές παίρνουν την ανηφόρα

Όλο και πιο βαθιά αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Έλληνες. Οι μεγάλες ανατιμήσεις που υπάρχουν στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στο ρεύμα και το κόστος της περιβαλλοντικής εισφοράς, οδηγούν τις επιχειρήσεις εστίασης, να ανεβάσουν τις τιμές. Έτσι μετά τις αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, στο ρεύμα, την βενζίνη και το σουβλάκι, έρχεται αύξηση και στον καφέ, ο οποίος ήδη σε κάποιες περιπτώσεις έχει «σκαρφαλώσει» στα 2 ευρώ στα take away με προοπτικές… ανόδου.

«Η αύξηση της τιμής στην λιανική, η οποία είναι πλέον ορατή στους καταναλωτές , είναι αποτέλεσμα των επιβαρύνσεων στην τιμή της χονδρικής λόγω συγκεκριμένων παραγόντων κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι τιμές που επιβαρύνθηκαν επιπλέον λόγω της ενεργειακής κρίσης» εξηγεί στο thebest.gr o πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάσος Γιάτρας.

Ανησυχία επικρατεί για τις αυξήσεις που ήδη καταγράφονται στο καφέ. Η εστίαση είναι ένας από τους κλάδους που πλήττεται σημαντικά, καθώς όπου διατίθεται σέρβις και εξυπηρετούνται καθήμενοι πελάτες έχει συρρικνωθεί σημαντικά η πίτα της αγοράς, ενώ εν μέρει σώζει τα προσχήματα το take away: «Οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις έχουν επιφέρει μια ισορροπία τρόμου στην τελική διαμόρφωση της τιμής , τόσο για take away κατανάλωση, όσο και στην σερβιριζόμενη υπηρεσία, αφού κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί να συγκρατήσει τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικός, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να συνεχίζει να είναι ζημιογόνος» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.

Σε όλους τους παραπάνω λόγους, που οφείλεται η ανοδική τιμή του καφέ, έρχονται να προστεθούν και οι φόροι, με τον κ. Γιατρά να ενημερώνει τους καταναλωτές: «Η διαμορφωθείσα κατάσταση γίνεται πιεστικότερη λόγω και του κόστους, από την περιβαλλοντική εισφορά στα πλαστικά. Το προϊόν που ο καταναλωτής αγοράζει θα πρέπει να είναι ενήμερος πως περιλαμβάνει εκτός την αξία του προϊόντος , λειτουργικά, διαχειριστικά και ανελαστικές δαπάνες όπως Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ,ΦΠΑ ΕΦΚ ,ΦΠΑ προϊόντος και περιβαλλοντική εισφορά αλλά και άλλους φόρους που προσδίδονται εδώ και χρόνια κάνοντας ζημιογόνα την λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» .