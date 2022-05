Το 2ο Job Fair έρχεται στην Πάτρα στις 19 Μαΐου

Μια μοναδική ευκαιρία για φοιτητές και αποφοίτους στον τομέα του STEM που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, επιστρέφει για άλλη μια φορά από τον BEST Patras! Το 2ο Job Fair έρχεται για 2η φορά και αποτελεί μια Ημέρα Καριέρας με στόχο την δικτύωση μεταξύ φοιτητών, εταιριών και και αγοράς εργασίας της Πάτρας. Είναι η ευκαιρία κάθε ενδιαφερόμενο, για άμεση επαφή και αλληλεπίδραση με μελλοντικούς εργοδότες, και υποστήριξη της καριέρας του στην αγορά εργασίας της Πάτρας και όχι μόνο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο φοιτητικός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός BEST Patras, του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την “ενίσχυση της διαφορετικότητας” μέσω της “εξέλιξης των φοιτητών”, διοργανώνει το 2o Job Fair Patras, στα πλαίσια της υποστήριξης της καριέρας των φοιτητών και αποφοίτων στον τομέα του STEM. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαΐου στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events στο κέντρο της Πάτρας, υπό την αιγίδα της εταιρείας Deloitte και σε συνεργασία με τις εταιρίες EY, PwC, Netcompany-Intrasoft, Collegelink, Dialectica και λοιπές.

Στην εκδήλωση αυτή περιλαμβάνονται ομιλίες από έμπειρους recruiters, motivational speakers και επιτυχημένα άτομα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα του STEM. Προβάλλονται θέσεις εργασίας και συγχρόνως οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να δώσουν συνέντευξη στον εν δυνάμει εργοδότη τους, διεκδικώντας μια θέση στην αγορά εργασίας. Αναπόσπαστο κομμάτι της δράση αποτελεί το κομμάτι της δικτύωσης, όπου οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με εταιρείες και να τις γνωρίσουν καλύτερα.

Οι δηλώνεις συμμετοχής γίνονται εδώ, και για συνεντεύξεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για παρακολούθηση και δικτύωση μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαΐου!

Για περισσότερες πληροφορίες, συνίσταται η επίσκεψη στην επίσημη σελίδα της εκδήλωσης, καθώς και η άμεση επικοινωνία με τον BEST Patras μέσω Facebook, LinkedIn και Instagram.