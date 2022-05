«Δίνουμε Αγάπη, Δίνουμε Ζωή» για τον Γιάννη από τα Καβάσιλα!

Δίνει τη μάχη του

Ο Γιάννης είναι ένας δυνατός μαχητής, που αντιμετωπίζει με θάρρος 10 χρόνια τώρα, από την τρυφερή ηλικία των 6 ετών, σοβαρά προβλήματα εξαιτίας μιας πολύ σπάνιας και ύπουλης πάθησης στον εγκέφαλο του , το σηραγγώδες αιμαγγείωμα.

Πέρυσι έπειτα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο έμεινε σε κώμα 54 ημέρες!Πρέπει άμεσα να πραγματοποιήσει το δεύτερο χειρουργείο του στο Βερολίνο με σκοπό την αποκατάσταση του!

Απαιτούνται όμως ακόμη πάνω από 15.000€ … μέχρι τότε η οικογένεια προσμένει το «θαύμα» που θα λυτρώσει τον Γιάννη! Η οικογένεια κάνει έκκληση για την βοήθεια μας… και η παραμικρή δωρεά για αυτούς μπορεί να είναι σωτήρια!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name



Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε με την «Παιδική Χαρα» είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] για την απόδειξη της δωρεάς σας.