Διαζύγια, καρκίνοι και αυτοκτονίες: Τι απέγιναν οι πρωταγωνιστές της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης

14 Απριλίου 2021. Πεθαίνει στη φυλακή ο μεγαλύτερος απατεώνας στην ιστορία της Wall Street. O Bernie Madoff, που συνελήφθη το 2008 για μία απάτη τύπου Ponzi ύψους 65 δισ. δολαρίων, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 150 ετών.



Και μπορεί ο θάνατός του να ήταν ένα κάποιο τέλος για τα 37.000 θύματά του σε 136 χώρες, όμως δεν ισχύει το ίδιο για την οικογένειά του, που σημαδεύτηκε από αυτοκτονίες, καρκίνους, διαζύγια, φυλακίσεις και ταπείνωση. Για τους ανθρώπους που έζησαν γύρω από τον Madoff, αυτή η τραγωδία δεν έχει τελειώσει, όπως έδειξε ο θάνατος της αδερφής του και του συζύγου της, μόλις πριν από δύο μήνες. Η 87χρονη Sondra και ο 90χρονος Marvin Wiener βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Η αστυνομία κατέληξε ότι είχαν συμφωνήσει ο ένας από τους δύο να σκοτώσει τον άλλο και μετά να αυτοκτονήσει.

Το ζευγάρι ήταν ένα από τα θύματα της απάτης του Madoff, καθώς είχαν χάσει 3 εκατ. δολάρια, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να πουλήσουν το πολυτελές σπίτι τους.



Η σύζυγος

Η χήρα του Madoff, Ruth Madoff, έχασε το ρετιρέ στο Μανχάταν, το αξίας 27 εκατ. δολαρίων ιδιωτικό τους αεροπλάνο και το 26 μέτρων σκάφος, όμως συνεχίζει να ζει μια αρκετά άνετη ζωή.

Έπειτα από ένα διάστημα όπου έζησε στο λιγότερο πλούσιο κομμάτι του Old Greenwich στο Κονέκτικατ, τώρα μένει σε ένα σπίτι 370 τ.μ. πάνω στη θάλασσα, αξίας 3,8 εκατ. δολαρίων, το οποίο της έχει παραχωρήσει η πρώην νύφη της, Susan Elkin. Η Susan ήταν παντρεμένη με τον γιο του Bernie και της Ruth Madoff, Mark, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2010. Έκτοτε, η Susan παντρεύτηκε τον Richard Elkin, επικεφαλής της εταιρείας ύδρευσης Gotham Technologies.

«Μέχρι αυτή τη μέρα, κανείς δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η Ruth γνώριζε το παραμικρό για τα εγκλήματα» λέει ο Andrew Kirtzman, συγγραφέας του βιβλίου «Betrayal: The Life and Lies of Bernie Madoff». «Όμως, μετά τη σύλληψη του συζύγου της, αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομά της, να βάψει τα μαλλιά της και να μετακομίσει εξαιτίας των όσων έγιναν».

Οι γιοι

Οι δύο γιοι του Bernie, Mark και Andrew Madoff, δούλευαν για την εταιρεία του πατέρα τους. Δεν κατηγορήθηκαν για κάποιο έγκλημα, αλλά αντίθετα, ήταν εκείνοι που τον κατέδωσαν στην αστυνομία. Όμως, πλήρωσαν με τη ζωή τους τα εγκλήματα του πατέρα τους.

Το 2010, ο 46χρονος Mark κρεμάστηκε, την ημέρα που συμπληρώνονταν δύο χρόνια από τη σύλληψη του πατέρα του. Ο 48χρονος Andrew πέθανε από μία σπάνια μορφή καρκίνου, το 2014.

«Ήταν οι πρίγκιπες της εταιρείας. Όλοι πίστευαν ότι ένας από αυτούς ή και οι δύο θα αναλάμβαναν τα ηνία όταν ο Bernie θα αποσυρόταν. Ζούσαν υπέροχα πλούσιες ζωές και κανείς τους δεν δούλευε πολύ σκληρά», λέει ο Kirtzman. «Όπως όλα δείχνουν, έτρεφαν πικρή οργή για τον πατέρα τους έως την ημέρα που πέθαναν. Ο Andrew απέδιδε τον καρκίνο στο στρες που του προκάλεσε ο πατέρας του. Ο Mark άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας στο οποίο έριχνε το φταίξιμο στον Bernie».

O Ralph Griffith, που ήταν φίλος με τον Madoff στη φυλακή και έγραψε το βιβλίο «The Real Bernie Madoff: Our 7 Years Together in Prison, έχει πει ότι η αυτοκτονία του Mark ήταν εκείνη που σόκαρε τον Bernie. «Φαινόταν πραγματικά σοκαρισμένος. Ο Bernie ισχυριζόταν ότι δεν είχε ιδέα γιατί το έκανε. Δεν βγήκε από το κελί του για μία εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι ο θάνατος του άλλου του γιου από καρκίνο τον επηρέασε όσο το ότι ο Mark κρεμάστηκε. Το ότι αυτοκτόνησε ήταν διαφορετικό».

Οι νύφες

Η Stephanie Madoff Mack, χήρα του Mark, έγραψε βιβλίο για τα όσα έζησε με την οικογένεια, με τίτλο «The End of Normal». Έκτοτε, δουλεύει ως στυλίστρια. «Δεν θέλω να με ορίζει ο Bernie Madoff και τα εγκλήματά του. Δεν θέλω να με ορίζει το γεγονός ότι ο σύζυγός μου αυτοκτόνησε».

Η Deborah Anne West παντρεύτηκε τον Andrew Madoff το 1992 και όταν εκείνος πέθανε από καρκίνο το 2014, βρίσκονταν σε διάσταση. Εκείνη άλλαξε το όνομά της, απομακρύνθηκε από την οικογένεια Madoff και κράτησε χαμηλό προφίλ.

Η Catherine Hooper συζούσε με τον Andrew μετά τον χωρισμό του με την Deborah και σύντομα αρραβωνιάστηκαν. Μετά τον θάνατό του, ζήτησε από τους κληρονόμους του να παίρνει 50.000 δολάρια τον μήνα για όσο ζει. Όμως το 2017 είπε στο περιοδικό People ότι ουδέποτε έλαβε χρήματα. Όπως είπε, ζει σε μία μικρή γκαρσονιέρα με την κόρη της και αναγκάστηκε να πουλήσει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και του δακτυλιδιού αρραβώνων που της είχε δώσει ο Andrew.

Ο αδερφός

Ο αδερφός του Bernie Madoff, Peter, που δούλευε στην εταιρεία, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης και πλαστογράφηση εγγράφων και ψευδείς καταθέσεις στις αρχές. Αφότου εξέτισε εννέα χρόνια, μπήκε σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Το 2020 αφέθηκε ελεύθερος.

Η κόρη του, Shana, που επίσης δούλευε για την εταιρεία του Bernie δεν κατηγορήθηκε για κάποιο έγκλημα. Σήμερα έχει ανοίξει το δικό της στούντιο γιόγκα.

Τα εγγόνια

Ο Bernie και η Ruth είχαν έξι εγγόνια. Όλα τους άλλαξαν το όνομά τους για να μην συνδέονται με την οικογένεια.

Άλλωστε, οι γονείς τους δεν τους επέτρεπαν να έχουν την παραμικρή σχέση με τον Bernie, όσο εκείνος ήταν στη φυλακή.

Αυτός, όμως, τους έγραφε και τους έστελνε σελίδες, που θα μπορούσαν να γίνουν βιβλίο.

πηγή moneyreview.gr