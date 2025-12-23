Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν μέσα στη μαρίνα Πατρών, δίπλα σε σκάφη - ΒΙΝΤΕΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Οι εικόνες είναι από το πρωί της Τρίτης 23-12-2025 μέσα από το πρ. κατάστημα Λάγιος

Οτι στο εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια πρώην κατάστημα Λάγιος στη μαρίνα της Πάτρας βρίσκουν κατα καιρούς καταφύγιο άστεγοι και περαστικοί από την Πάτρα το γνωρίζαμε... αυτό που ωστόσο δεν ξέραμε ήταν το πως ζεσταίνονται τα κρύα βράδια.

Ώρα 07.05 το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου και κάποιοι μέσα στο κατάστημα Λάγιος είχαν ανάψει φωτιά, με τις φλόγες να είναι ορατές δεκάδες μέτρα μακριά και μέσα στη μαρίνα της Πάτρας. Προφανώς άστεγοι ή περαστικοί που έχουν βρει καταφύγιο στο ακίνητο που ρημάζει στη βορειοανατολική πλευρά της μαρίνας, σκέφτηκαν πως ανάβοντας μια φωτιά μέσα στο κτίριο θα εξασφάλιζαν λίγη ζεστασιά. Στον ίδιο χώρο όμως υπάρχουν γυψοσανίδες και ακόμη ξύλινες επιφάνειες που εύκολα θα μπορούσαν να τυλιχθούν στις φλόγες, ενώ πολύ κοντά ελλιμενίζονται δεκάδες σκάφη.

Άναψαν φωτιά δίπλα από σκάφη στη μαρίνα της Πάτρας

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μαρίνα Λάγιος

Ειδήσεις