Eurovision 2022: «Κλείδωσε» η σειρά εμφάνισης για Ελλάδα και Κύπρο

Δημοσιοποιήθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς της Eurovision 2022. Σύμφωνα με την επίσημη, σημερινή ανακοίνωση της EBU, αυτή είναι η κάτωθι.

Α’ Ημιτελικός

Αλβανία

Λετονία

Λιθουανία

Ελβετία

Σλοβενία

Ουκρανία

Βουλγαρία

Ολλανδία

Μολδαβία

Πορτογαλία

Κροατία

Δανία

Αυστρία

Ισλανδία

Ελλάδα

Νορβηγία

Αρμενία



Β’ Ημιτελικός

Φινλανδία

Ισραήλ

Σερβία

Αζερμπαϊτζάν

Γεωργία

Μάλτα

Άγιος Μαρίνος

Αυστραλία

Κύπρος

Ιρλανδία

Βόρεια Μακεδονία

Εσθονία

Ρουμανία

Πολωνία

Μαυροβούνιο

Βέλγιο

Σουηδία

Τσεχία



1η Θέση- Αλβανία (Α’ Ημιτελικός) & Φινλανδία (Β’ Ημιτελικός)

Η πρώτη χώρα που θα εμφανιστεί στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision είναι η Ronela Hajati, η οποία ανοίγει τον πρώτο ημιτελικό. Αντίστοιχα, οι The Rasmus θα εμφανιστούν πρώτοι στον Δεύτερο Ημιτελικό. Εκτός από τιμητική, η πρώτη θέση εμφάνισης στους ημιτελικούς, είναι μια θέση με θετικό πρόσημο ως προς τις πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό με ποσοστό επιτυχίας 53,85%. Μάλιστα, έχει να επιδείξει και μία νίκη με τη δεύτερη συμμετοχή του Alexander Rybak το 2018 με το «That’s How You Write a Song».

2η Θέση- Λετονία (Α’ Ημιτελικός) & Ισραήλ (Β’ Ημιτελικός)

Η δεύτερη θέση στη σειρά εμφάνισης κατέχει τη ρετσινιά της καταραμένης για τον τελικό της Eurovision. Λίγο πολύ, το ίδιο ισχύει και για τους ημιτελικούς καθώς μόλις 11 από τις 26 συμμετοχές που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση έχουν κατορθώσει να βρεθούν στον τελικό. Την αρνητική αυτή παράδοση καλούνται να ξεπεράσουν oi Citi Zēni στον πρώτο ημιτελικό και o Michael Ben David στον δεύτερο.

3η Θέση- Λιθουανία (Α’ Ημιτελικός) & Σερβία (Β’ Ημιτελικός)

Αν τα πράγματα ήταν δύσκολα με την δεύτερη θέση στη σειρά εμφάνισης, γίνονται απελπιστικά δυσκολότερα με την τρίτη θέση. Η Monika Liu από τον πρώτο ημιτελικό και η Konstrakta από τον δεύτερο ημιτελικό ξεκινούν με μειονέκτημα καθώς μόνο το 34,62% των προηγούμενων συμμετοχών έχουν κατορθώσει να προκριθούν στον τελικό.

4η Θέση- Ελβετία (Α’ Ημιτελικός) & Αζερμπαϊτζάν (Β’ Ημιτελικός)

Ελαφρώς καλύτερα είναι τα πράγματα για τον Marius Bear από τον πρώτο ημιτελικό και τoν Nadir Rustamli από τον δεύτερο ημιτελικό που θα εμφανιστούν αμφότερες τέταρτες στους ημιτελικούς τους. Με ποσοστό πρόκρισης 42,31% στον τελικό θα βάλουν τα δυνατά τους να βρεθούν το Σάββατο εκ νέου στη σκηνή του PalaOlympico. Να σημειώσουμε πως η θέση αυτή έχει δώσει δύο νίκες σε παλαιότερες διοργανώσεις. Η πρώτη είναι η Ουκρανία με την Ani Lorak και το Shady Lady το 2008, ενώ η δεύτερη το Αζερμπαϊτζάν το 2013 με το Farid Mammadov και το Hold Me. Αμφότερες τερμάτισαν στη 2η θέση του τελικού εκείνης της χρονιάς.

5η Θέση- Σλοβενία (Α’ Ημιτελικός) & Γεωργία (Β’ Ημιτελικός)

Όσο πλησιάζουμε προς το μέσο της σειράς εμφάνισης του ημιτελικού βελτιώνονται και οι πιθανότητες πρόκρισης. Σε σύνολο 26 παλαιότερων συμμετοχών, οι 12 έχουν κατορθώσει να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης. Να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση θα επιχειρήσουν οι LPS στον πρώτο ημιτελικό και οι Circus Mircusστον δεύτερο ημιτελικό, και, γιατί όχι, να έχουν την τύχη της Emmelie de Forest που το 2013 με το Only Teardrops κατόρθωσε όχι μόνο να κερδίσει στον ημιτελικό αλλά να στεφτεί και ξυπόλυτη βασίλισσα της Eurovision.

6η Θέση- Ουκρανία (Α’ Ημιτελικός) & Μάλτα (Β’ Ημιτελικός)

Μια από τις δύο καλύτερες θέσεις από το πρώτο μισό των ημιτελικών είναι αναμφισβήτητα η έκτη. Με ποσοστό επιτυχίας 61,54% σαφέστατα οι Kalush Orchestra από τον πρώτο ημιτελικό και η Emma Muscat από τον δεύτερο ημιτελικό θα πρέπει να αισθάνονται ικανοποιημένες με τη σειρά εμφάνισης. Στα συν της θέσης, οι δύο νίκες που έχει χαρίσει στους ημιτελικούς. Το μακρινό 2009 ο Alexander Rybak με το Fairytale και το 2014 η Conchita Wurst με το Rise Like a Phoenix κέρδισαν τόσο τον ημιτελικό τους όσο και τη διοργάνωση των αντίστοιχων χρονιών.

7η Θέση- Βουλγαρία (Α’ Ημιτελικός) & Άγιος Μαρίνος (Β’ Ημιτελικός)

Στην έβδομη θέση φέτος συναντάμε τους Intelligent Music Project με το Intention στον πρώτο ημιτελικό και τον Achille Lauro με το Stripper στον δεύτερο ημιτελικό. Δεκαπέντε χώρες σε σύνολο 26 έχουν καταφέρει να προκριθούν στον τελικό της Eurovision. Αξίζει να αναφέρουμε πως από τη θέση αυτή η Netta με το Toy κατόρθωσε να κερδίσει τόσο τον ημιτελικό όσο και μετέπειτα το βράδυ του Σαββάτου εκείνης της χρονιάς.

8η Θέση- Ολλανδία (Α’ Ημιτελικός) & Αυστραλία (Β’ Ημιτελικός)

Ίδιο ποσοστό επιτυχίας για την πρόκριση κρύβει η όγδοη θέση στη σειρά εμφάνισης. Αν και η όγδοη θέση είναι από τις τελευταίες του πρώτου μισού, μόνο μία χώρα έχει καταφέρει να κερδίσει από αυτή τη θέση στον ημιτελικό. Η Σουηδία το 2011 με τον Eric Saade και το Popula. Φέτος, σε αυτή τη θέση συναντάμε την S10 στον πρώτο ημιτελικό και τoν Sheldon Riley στο δεύτερο ημιτελικό.

9η Θέση- Μολδαβία (Α’ Ημιτελικός) & Κύπρος (Β’ Ημιτελικός)

Στην τελευταία θέση του πρώτου μισού της σειράς εμφάνισης των ημιτελικών συναντάμε τους Zdob şi Zdub & Frații Advahov στον πρώτο ημιτελικό και την Ανδρομάχη στον δεύτερο. Πρόκειται για την έτερη καλύτερη θέση του πρώτου μισού με ποσοστό επιτυχίας 61,54%. Δύο νικητές έχουν εμφανιστεί σε αυτή τη σειρά εμφάνισης. Συγκεκριμένα, το 2016 ο You are the only one Sergey Lazarev για λογαριασμό της Ρωσίας και το 2017 ο κάτοχος του ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στο διαγωνισμό Salvador Sobral με το Amar pelos dois στη μοναδική νίκη της Πορτογαλίας, κατέκτησαν την πρώτη θέση στον ημιτελικό τους.

10η Θέση- Πορτογαλία (Α’ Ημιτελικός) & Ιρλανδία (Β’ Ημιτελικός)

Η πρώτη θέση στο δεύτερο μισό στη σειρά εμφάνισης των ημιτελικών δεν είναι τόσο κακή όσο θα φανταζόταν κανείς. Δεκατέσσερις από τις 26 συμμετοχές που έχουν εμφανιστεί δέκατες στον ημιτελικό τους έχουν καταφέρει να πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό και μάλιστα δύο από αυτές έχουν κερδίσει. Το 2010 ο Tom Dice με το Me and my guitar κατέκτησε την πρώτη θέση στον ημιτελικό του, ενώ αντίστοιχη επίδοση είχε το 2016 η Dami Im με το Sound of silence. Φέτος συναντούμε στη δέκατη θέση την MARO από τον πρώτο ημιτελικό και την Brooke από το δεύτερο.

11η Θέση- Κροατία (Α’ Ημιτελικός) & Βόρεια Μακεδονία (Β’ Ημιτελικός)

Αναμφισβήτητα, η χειρότερη θέση στη σειρά εμφάνισης στο δεύτερο μισό των ημιτελικών και μια από τις χειρότερες συνολικά είναι η ενδέκατη με ποσοστό επιτυχίας μόλις 42,31%. Παρόλα αυτά, η Loreen με το Euphoria το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το αγαπημένο των φίλων του διαγωνισμού στην ψηφοφορία του ESC Top 250 εμφανίστηκε σε αυτή τη θέση. Θα καταφέρουν φέτος η Mia Dimšić από τον πρώτο ημιτελικό και η Andrea από το δεύτερο να προκριθούν στο μεγάλο τελικό;

12η Θέση- Δανία (Α’ Ημιτελικός) & Εσθονία (Β’ Ημιτελικός)

Μια πολύ καλή θέση στη σειρά εμφάνισης είναι η δωδέκατη. Σε σύνολο 26 συμμετοχών μόλις οι εννιά έχουν χάσει το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Επίσης, τρεις συμμετέχοντες έχουν κερδίσει αντίστοιχους ημιτελικούς διαγωνιζόμενοι από τη δωδέκατη θέση. Το 2009 η Yohanna με το «Is it true», το 2015 η Polina Gagarina με το «A million voices» και το 2019 η Kate Miller-Heidke με το «Zero Gravity» κέρδισαν στους αντίστοιχους ημιτελικούς. Θα καταφέρουν να συνεχίσουν την παράδοση φέτος οι REDDI με το The Show στον πρώτο ημιτελικό και ο Stefan με το Hope στον δεύτερο ημιτελικό.

13η Θέση- Αυστρία (Α’ Ημιτελικός) & Ρουμανία (Β’ Ημιτελικός)

Αν και γρουσούζικο το 13 σαν νούμερο, πολλοί συμμετέχοντες θα ήταν εκείνοι που θα το ήθελαν στη σειρά εμφάνισης καθώς κρύβει 61,54% ποσοστό επιτυχίας. Στα θετικά του, μια η νίκη το 2015 του Måns Zelmerlöw με το «Heroes». Σε αυτή τη θέση φέτος συναντούμε τους LUM!X feat. Pia Maria στον πρώτο ημιτελικό και τον WRS στον δεύτερο.

14η Θέση- Ισλανδία (Α’ Ημιτελικός) & Πολωνία (Β’ Ημιτελικός)

Το δεύτερο καλύτερο ποσοστό προκρίσεων έχει η 14η θέση στη σειρά εμφάνισης των ημιτελικών. Σε σύνολο 26 συμμετοχών, οι 20 (ποσοστό 76,92%) έχουν καταφέρει να πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, ενώ δύο κέρδισαν κιόλας τους ημιτελικούς τους. Ο λόγος για τις συμπαθέστατες γιαγιάδες του 2012 Buranovskiye Babushki με το Party for everybody και τους The Common Linnets με το «Calm After The Storm» το 2014, συμμετοχές που αμφότερες κέρδισαν στον ημιτελικό αλλά τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του τελικού. Από τον πρώτο ημιτελικό οι Systur με το Með Hækkandi Sól και από τον δεύτερο ημιτελικό o Ochman με το River θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την καλή παράδοση της θέσης.

15η Θέση- Ελλάδα (Α’ Ημιτελικός) & Μαυροβούνιο (Β’ Ημιτελικός)

Ελαφρώς χειρότερα είναι τα ποσοστά της 15ης θέση στη σειρά εμφάνισης των ημιτελικών. Σε σύνολο 26 συμμετοχών, μόλις οι 9 δεν έχουν καταφέρει να προκριθούν στον τελικό της Eurovision. Από αυτή τη θέση, μάλιστα, ο Kristian Kostov με το Beautiful Mess κατάφερε να κερδίσει το 2017. Η Αμάντα Γεωργιάδη με το Die Together από τον πρώτο ημιτελικό για τη χώρα μας και η Vladana με το Breathe από τον δεύτερο πρέπει να αισθάνονται μια σιγουριά για την καλή σειρά εμφάνισης.

16η Θέση- Νορβηγία (Α’ Ημιτελικός) & Βέλγιο (Β’ Ημιτελικός)

Αν και το ποσοστό πρόκρισης της 16ης θέσης δεν είναι το καλύτερο δυνατό (57,69%), εντούτοις οι 3 από τους 4 πιο πρόσφατους νικητές ημιτελικών εμφανίστηκαν σε αυτή τη θέση. Το 2019 ο Duncan Laurence με το Arcade, αλλά και πέρσι η Destiny με το Je Me Casse και ο Gjon’s Tears με το Tout l’Univers. Στον πρώτο ημιτελικό συναντάμε τους Subwoolfer με το Give That Wolf A Banana , ενώ στον δεύτερο τoν Jérémie Makiese με το Miss You.

17η Θέση- Αρμενία (Α’ Ημιτελικός) & Σουηδία (Β’ Ημιτελικός)

Τελευταία θέση για το φετινό πρώτο ημιτελικό και η Rosa Linn με το Snap έχει την τιμή να κλείσει το σόου. Αντίστοιχα, στον δεύτερο ημιτελικό εμφανίζεται η Cornelia Jakobs με το Hold Me Closer. Μια αρκετά καλή θέση με ποσοστό πρόκρισης που αγγίζει το 61,90%. Από αυτή τη θέση οι maNga με το We Could Be The Same κατέκτησαν την πρώτη θέση το 2010, εμφανιζόμενοι τελευταίοι επί σκηνής στο δεύτερο ημιτελικό.

18η Θέση- Τσεχία (Β’ Ημιτελικός)

Μετά την αποπομπή της Ρωσίας από τη Eurovision 2022, οι χώρες του πρώτου ημιτελικού έμειναν 17, επομένως στην 18η θέση συναντάμε μόνο τους We Are Domi με το Lights Off από τον δεύτερο ημιτελικό. Πρόκειται για μια εξαιρετική θέση με 13 από τις 15 συμμετοχές που έχουν εμφανιστεί σε αυτή να έχουν κερδίσει την πρόκριση για τον τελικό. Παρόλα αυτά, καμία χώρα δεν έχει κερδίσει τον ημιτελικό της εμφανιζόμενη 18η.

Όπως είναι λογικό όλα αυτά τα χρόνια, οι ημιτελικού δεν είχαν τον ίδιο αριθμό συμμετοχών. Υπήρχαν ημιτελικοί με 19 συμμετοχές (πχ. 2008), αλλά και ημιτελικοί με 15 συμμετοχές (2014).

Προτελευταία θέση- Νορβηγία (Α’ Ημιτελικός) & Σουηδία (Β’ Ημιτελικός)

Θεωρητικά, προχωρώντας προς τέλος της σειρά εμφάνισης, οι συμμετοχές έχουν ένα προβάδισμα. Αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά πρόκρισης από τη θέση αυτή. Το 76,92% των συμμετοχών έχει καταφέρει να προκριθεί στο μεγάλο τελικό καθιστώντας την μια πολύ καλή θέση στη σειρά εμφάνισης. Από την προτελευταία θέση, τη μοναδική νίκη έχει πετύχει πέρσι ο Gjon’s Tears με το Tout l’Univers

Τελευταία θέση- Αρμενία (Α’ Ημιτελικός) & Τσεχία (Β’ Ημιτελικός)

Σίγουρα, κάθε διοργανωτής επιθυμεί να τοποθετήσει στην τελευταία θέση της σειράς εμφάνισης στους ημιτελικούς μια από τις πιο αξιομνημόνευτες συμμετοχές. Αν κρίνει κανείς από το ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 84,62%, η τελευταία θέση φαντάζει η ιδανική σε ένα ημιτελικό. Άλλωστε από αυτή τη θέση έχουν κερδίσει η Καλομοίρα το 2008 με το “Secret combination“, οι οι maNga με το We Could Be The Sameτο 2010, ο Λούκας Γιώρκας με τον Stereo Mike και το Watch my dance το 2011 και η η Destiny με το Je Me Casse πέρσι.

Συνολικά, το δεύτερο καλύτερο ποσοστό ως προς τις προκρίσεις στον τελικό όλα αυτά τα χρόνια κατέχει η 19η θέση (83,33% και 5 στις 6 προκρίσεις), Καθώς, όμως, οι χώρες που συμμετέχουν φέτος είναι λιγότερες, από τις υπάρχουσες θέσεις στη σειρά εμφάνισης, η 14η θέση έχει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό.

Τα έτη 2008 και 2009 η χώρα που προκρίθηκε στη 10η θέση καθορίστηκε αποκλειστικά και μόνο από την άποψη των κριτικών επιτροπών. Καθώς, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η πρόκριση, προσμετρήθηκαν και αυτά τα δύο έτη κανονικά στους υπολογισμούς.

Πόσο ρόλο παίζει τελικά η σειρά εμφάνισης;

Το μεγαλύτερο ρόλο για τις πιθανότητες πρόκρισης έχει σίγουρα το τραγούδι και το τρίλεπτο της εμφάνισης πάνω στη σκηνή της Eurovision. Εξυπακούεται, ότι τα στατιστικά και προϊστορία είναι ήσσονος σημασίας. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, οι διοργανωτές είναι ήδη ενήμεροι για τα σχέδια όλων των αποστολών και έχουν στα χέρια τους τις Live-On-Tape εμφανίσεις. Επομένως, έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα τι να περιμένουμε τον ερχόμενο Μάιο στο Τορίνο της Ιταλίας όπως αναφέρει το ogaegreece.com.

Η σειρά εμφάνισης Ελλάδας και Κύπρου

Η Ελλάδα εμφανίζεται στο δεύτερο μισό το πρώτου ημιτελικού στην 15η θέση. Όπως είδαμε και παραπάνω το 65,38% των χωρών που έχουν εμφανιστεί στην 15η θέση κατόρθωσαν να προκριθούν στον τελικό. Να προσμετρήσουμε επίσης ότι η 15η θέση έχει δώσει ένα νικητή ημιτελικών. Λέτε να διπλώσει το καλό φέτος; Πριν από το Die Together εμφανίζεται η Ισλανδία με το Með Hækkandi Sól των Systur, ενώ ακολουθεί η Νορβηγία με το Give That Wolf A Banana των Subwoolfer. Η χώρα μας δεν έχει εμφανιστέι άλλες φορές στην 15η θέση του ημιτελικού.

Αντιθέτως, η Κύπρος εμφανίζεται στο πρώτο μισό του δεύτερου ημιτελικού στην 9η και τελευταία θέση του πρώτου μισού. Με ποσοστό πρόκρισης στο 61,54% είναι μια υπερβολικά καλή θέση για να διαγωνιστείς, η οποία μάλιστα έχει δώσει δύο νικητές ημιτελικών όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από την Κύπρο εμφανίζεται η Αυστραλία με το Not The Same του Sheldon Riley και ακολουθεί η Ιρλανδία με το That’s Rich της Brooke. Η Κύπρος έχει εμφανιστεί ξανά μια φορά στην 9η θέση του ημιτελικού, το 2011 (δεν προσμετράται η 9η θέση που εμφανίστηκε στον μονό ημιτελικό του 2006).