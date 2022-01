H Deloitte+ServiceNow Academy έρχεται Πάτρα και ζητά συνεργάτες

Η Deloitte βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας γραφείων στην Πάτρα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση , είναι μία από τις λεγόμενες «Big Four» με το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με βάση τα έσοδα και το μεγαλύτερο σε αριθμό επαγγελματιών. Στην Ελλάδα έχει αναπτύξει τεχνολογικό προφίλ και βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας γραφείων στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δράσης της στην Πάτρα η Deloitte προσφέρει τη συμμετοχή φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πάτρα) σε οργανωμένες εκπαιδεύσεις, με έναρξη το Φεβρουάριο 2022 οι οποίες θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

ServiceNow Academy Curriculum:

· Project management & Agile

· IT project development

· Managing activities, deadlines and priorities

ServiceNow Certified System Administrator path:

· User Interface and Navigation

· Collaboration

· Database Administration

· Self-Service and Process Automation

· Intro to Scripting and Application Tools

· CSA - Certification exam

· Service Portal fundamentals

More technical option:

· CAD learning path engages in several types of training options to learn how to use:

· App Engine Studio

· Flow Designer

· Virtual Agent

· Now Experience UI Builder

· PAD Interfaces

Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές μας και αφορούν

· 10 με 20 φοιτητές κοντά στο πτυχίο ή/και αποφοίτους ή/και μεταπτυχιακούς

· Εκπαίδευση 4αρων εβδομάδων

· Εκπαίδευση face to face ή, on-line self paced και

· 3μηνη πρακτική εξάσκηση

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.ece.uop.gr ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο του τμήματος Καθηγητή Σπύρο Συρμακέση ([email protected]).