H Adele είναι μια άλλη: couture ταξίδι το νέο της music video

To βίντεο του τραγουδιού «Oh My God» της Adele αποδεικνύει πως όχι μόνο έχει αλλάξει σιλουέτα αλλά και πως πλέον τα γούστα της κινούνται στα υψηλά σαλόνι α της μόδας. Γυρισμένο και σκηνοθετημένο ασπρόμαυρο από τον Sam Brown και με styling του Jamie Mizrahi, το κλιπ δείχνει «αλλιώς» τη βρετανίδα τραγουδίστρια. Οι τρεις δημιουργίες υψηλής ραπτικής με τις οποίες εμφανίζεται η σταρ έχουν ήδη πολυσυζητηθεί. Αρχικά η Adele φοράει ένα custom look με ετικέτα Harris Reed. Το σύνολο αποτελείται από μία oversized ασπρόμαυρη πουά pussy bow μπλούζα φορεμένη πάνω από εφαρμοστό μαύρο κορσέ τοπ και μάξι φούστα σε empire γραμμή. Τα κοσμήματα είναι της collection Harris Reed x Missoma, ενώ τα παπούτσια είναι ένα ζευγάρι πουά slingback γόβες από τούλι Bella Belle.