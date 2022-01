MasterChef 6: Πρεμιέρα απόψε για το μαγειρικό ριάλιτι

Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του στο προσωπικό του site, μετά τη νίκη ακολούθησε η καθημερινή στήλη μαγειρικής στην πρωινή εκπομπή του MEGA “Το Πρωινό Μου”, από το 2010 έως το 2014. Τις σεζόν 2014-15-, 2015-16 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή μαγειρικής “Καν’ το όπως ο Άκης”, από το MEGA αλλά και μία εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο “Ιστορίες από τη Λίστα”. Επίσης, παράλληλα με την τηλεόραση, τo 2012 και για τα επόμενα 2 χρόνια ήταν ο Head Chef στο εστιατόριο του chef Michel Roux.

Το 2017, παρουσίαζε στην Κύπρο την απογευματινή εκπομπή “Μια βαλίτσα γεύσεις” ενώ την ίδια χρονιά, προβαλλόταν από τον Alpha to πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι μαγειρικής “Ready Steady Cook”. To 2018, τον βρίσκει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να παρουσιάζει την εκπομπή “Kitchen Lab”, ενώ, ακριβώς έναν χρόνο μετά, ο Άκης έγινε κριτής στο reality ζαχαροπλαστικής του Alpha “Bake Off Greece” ενώ παράλληλα παρουσίαζε το “Kitchen Lab”.

Από το 2018 έως σήμερα, ο Άκης Πετρετζίκης δίνει ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του ALPHA και την εκπομπή του «Kitchen Lab» η οποία σημειώνει υψηλή τηλεθέαση.

Ο Άκης Πετρετζίκης έχει τεράστιο κοινό και στα social media, καθώς η καθημερινή του παρουσία κερδίζει χιλιάδες likes και σχόλια σε κάθε ανάρτηση.

Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει τα δικά του βιβλία, τα δικά του σκεύη και φυσικά τα δικά του μαγαζιά, τα οποία είναι ιδιαίτερα περιζήτητα. 12 χρόνια μετά τη νίκη του, αναμφίβολα, έχει διαγράψει μία μοναδική πορεία.

Λάμπρος Βακιάρος – 2017

Το MasterChef μετακινήθηκε από το Mega στο Star και ο πρώτος νικητής σε αυτό αναδείχθηκε ο Λάμπρος Βακιάρος το 2017.