Στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 27 Δεκεμβρίου η Ελένη Τσολάκη.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Open Weekend» δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας ότι νοσηλεύεται.

Η Ελένη Τσολάκη, θέλοντας να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς της φίλους χωρίς να εξηγεί τι ακριβώς της συνέβη έγραψε: «Φέτος οι γιορτές ήταν διαφορετικές…αλλά με το πιο μεγάλο μήνυμα!!Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να τον προσέχετε κ να τον «προλαβαίνετε». Τότε θα μπορείτε να δώσετε όλη την αγάπη που έχετε μέσα σας κ να πάρετε όλη την αγάπη που μπορεί να γίνει η δύναμη σας!!! Γιατί με την αγάπη τα εύκολα γίνονται υπέροχα κ τα δύσκολα μεταμορφώνονται σε εμπειρίες!!!