«Όταν ως ηθοποιός παίρνεις 200 ευρώ το μήνα, λογικό να σκέφτεσαι να πας στο Survivor» τονίζει ο Μαρίνος Κόνσολος

Στην κάμερα της «Super Kατερίνα» έκανε δηλώσεις ο Μαρίνος Κόνσολος, ο οποίος τη φετινή σεζόν συμμετέχει στο «Just The Two Of Us» μαζί με την Ελένη Δήμου με την οποία, μάλιστα, έχουν φτάσει πολύ κοντά στον μεγάλο τελικό.

Ο ηθοποιός εξέφρασε ανοιχτά τη γνώμη του για τις αποχωρήσεις ηθοποιών από το θέατρο τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και η Μυριέλλα Κουρεντή προτίμησαν να εγκαταλείψουν τις θεατρικές τους δουλειές για να λάβουν μέρος στο «Survivor».