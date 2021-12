Ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον Φρεντ Αστέρ σε επερχόμενη βιογραφική ταινία

Ο 25χρονος σταρ Τομ Χόλαντ θα φορέσει τα παπούτσια χορού για έναν συναρπαστικό νέο ρόλο. Ο πρωταγωνιστής του «Spider-Man: No Way Home» σε σκηνοθεσία Jon Watts που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 17/12/2021, πρόκειται όπως γράφτηκε, να υποδυθεί τον αξέχαστο Φρεντ Αστέρ σε μία νέα βιογραφική ταινία για τον θρυλικό χορευτή, τραγουδιστή και χορογράφο του Χόλιγουντ.

«Ω, υποδύομαι τον Φρεντ Αστέρ», επιβεβαίωσε ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ που θεωρείται από τους ανερχόμενους, ταλαντούχους ηθοποιούς, σε δηλώσεις του στο AP.

«Το σενάριο ήρθε πριν από μια εβδομάδα, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, δεν μου το έδωσαν. Ξέρω ότι η (παραγωγός ταινιών) Έιμι Πασκάλ έχει το σενάριο» ανέφερε.

Ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ «Billy Elliot» στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου από το 2008 έως το 2010.

Η καριέρα του Φρεντ Αστέρ (1899-1987) διήρκεσε 76 χρόνια. Ξεκίνησε στη βιομηχανία του θεάματος από νωρίς, εργάστηκε με τα αδέρφια του στο βοντβίλ (θεατρικό είδος), προτού στρέψει το βλέμμα του στο Μπρόντγουεϊ και το Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στη συνέχει έκανε επιτυχία στο Χόλιγουντ.

Πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Dancing Lady» του 1933 με την Τζόαν Κρόφορντ, στο «Easter Parade» του 1948 με τη Τζούντι Γκάρλαντ και στο «Funny Face» του 1957 με την Όντρεϊ Χέπμπορν.

Πέθανε το 1987 από πνευμονία.

*To "Spider-man: No Way Home" όπου παίζουν και η Ζεντάγια και ο Γουίλεμ Νταφόε, αναμένεται να το δούμε τις γιορτές και στην Πάτρα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ