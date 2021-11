Όχι, δεν μας άρεσε το House of Gucci, δεν μας αρκεί το τσαγανό της Gaga

Aνυπομονούσαμε να δούμε την πολυδιαφημισμένη ταινία House of Gucci, η οποία αναμφίβολα περιμέναμε πως θα αποτελέσει μεγάλο κινηματογραφικό hit στην αφετηρία της γιορτινής περιόδου. Λόγω θεματικής (μόδα, έγκλημα, ιταλικό jet set) και διάσημων συντελεστών αλλά και με τόσες υπέρλαμπρες πρεμιέρες στο κόκκινο χαλί περιμέναμε «πώς και πώς» να παιχθεί στην Πάτρα. Και τελικά τα «ξεσηκωτικά» τρέιλερ τα είπαν όλα προκαταβολικά, έδειξαν τα best off σε ρούχα, ατάκες, σπίτια, μεταμορφώσεις. Μάλιστα, «κουκούλωσαν» το βασικό πρόβλημα ροής που μας «χάλασε» στην δυόμισι ωρών προβολή.