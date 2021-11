Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη από θεμελιακές αλλαγές

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την πρώτη συνάντησή του με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και τους συμβούλους που απαρτίζουν το νέο think tank, υπογράμμισε πως “η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη από θεμελιακές αλλαγές καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει δεν είναι σημειακές ή πρόσκαιρες”.

Συνέχισε λέγοντας πως “η επιστημονική γνώση, η θεωρία, οι «καλές ιδέες» εμπλουτίζουν και εξελίσσουν μια σύγχρονη προοδευτική στρατηγική, την ισχυροποιούν και εν τέλει την καθιστούν πολύ πιο αξιόπιστη, πιο γειωμένη στην κοινωνία, πιο αποτελεσματική. Στην προσπάθεια που ξεκινάμε μαζί σήμερα, βλέπω τη δυνατότητα για εμπλουτισμό και περαιτέρω εμβάθυνση της προγραμματικής δουλειάς που κάνουμε, ώστε να ανταποκριθούμε πιο ουσιαστικά, πιο ριζοσπαστικά και πιο άμεσα στα μεγάλα προβλήματα και τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας”.

Εξηγώντας τι σημαίνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε: “Σημαίνει ξεκάθαρες στοχευμένες πολιτικές στη βάση απτών οραματικών στόχων. Σημαίνει διοικητική ετοιμότητα. Σημαίνει καινοτομία, ρήξεις με κατεστημένες δομές και αντιλήψεις. Σημαίνει βαρύτητα στον θεσμικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Σημαίνει αντιμετώπιση πολυεπίπεδων κρίσεων. Σημαίνει με λίγα λόγια, συστράτευση στο πλευρό μας των καλύτερων μυαλών της χώρας, για την έμπρακτη βελτίωση της ζωής των πολιτών”.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι “στο έδαφος της πανδημίας, η χώρα μας βιώνει μία τρομακτική συντηρητική οπισθοδρόμηση, που οδηγεί στη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη συρρίκνωση του κράτους δικαίου». Υπογράμμισε ωστόσο ότι «η μάχη για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης δεν πρέπει να βασίζεται στην άρνηση. Δεν δίνουμε τη μάχη για να χάσει το σχέδιο του αντιπάλου μας, αλλά για να κερδίσει το δικό μας. Ένα σχέδιο που φιλοδοξούμε να συμπυκνώνει τον πλούτο της γνώσης, των εμπειριών, των παραστάσεων των ζωντανών δυνάμεων αυτής της κοινωνίας”.

Ακολούθως περιέγραψε τα μεγάλα διακυβεύματα στα οποία οι απαντήσεις πρέπει να είναι προοδευτικές: “Η απάντηση στην κλιματική κρίση, η ψηφιακή μετάβαση δομών και διαδικασιών του κράτους, ο προσανατολισμός στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες σε ένα νέο σύγχρονο μοντέλο παραγωγής, η δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την ύπαιθρο, οι πολιτικές ένταξης και συμπερίληψης, η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και των συνεπειών που γεννούν η πατριαρχία και ο σεξισμός, οι μεγάλες προοδευτικές τομές στην παιδεία, οι πολιτικές για τη νέα γενιά, η ενίσχυση της θέσης της χώρας στο διεθνές πεδίο με άξονες τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας, ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός των σωμάτων ασφαλείας. Και αυτές τις απαντήσεις θέλουμε να εμπλουτίσουμε και με νέες ιδέες που θα διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα, αντάξια του στόχου μας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί ο στόχος μας ήταν είναι και θα είναι μια καλύτερη ζωή για όλες και όλους, σε μια καλύτερη Ελλάδα”.

Ποια είναι τα πρόσωπα που αποτελούν το think tank των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων του Αλέξη Τσίπρα

Την πρώτη συνάντησή του με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και συμβούλων του, είχε σήμερα ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Στόχος είναι οι σύμβουλοι που απαρτίζουν το think tank, να συμβάλουν ενεργά, με τις εισηγήσεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούν να συνεισφέρουν και στις εργασίες και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα λειτουργούν σε ομάδες εργασίας για να συμβάλουν με τις ιδέες τους σε θεματικές, όπως οι ακόλουθες:

* Δικαιώματα και δημοκρατική διακυβέρνηση

* Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

* Εκδημοκρατισμός και εκπαίδευση σωμάτων ασφαλείας

* Ενεργειακός μετασχηματισμός

* Εργασιακές σχέσεις και μείωση ωρών εργασίας

* Ευρωπαϊκές πολιτικές

* Καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και δικαιώματα του παιδιού

* Κλιματική αλλαγή και πολιτικές ανθεκτικότητας

* Χρηματοοικονομικές αγορές

* Πολιτικές για τη στήριξη της νεολαίας

* Δίκτυα μεταφορών

* Πολιτική Υγείας: Mετάβαση στην μετα-Covid εποχή

* Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων

* Προσφυγικό/μεταναστευτικό και διεθνής αστυνομική συνεργασία

* Στρατηγικός σχεδιασμός ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής

* Ψηφιακή Μετάβαση

Aναλυτικά τα βιογραφικά των συμβούλων και εμπειρογνωμώνων:

* Όθων Ηλιόπουλος: Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως, εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία στο University of Wisconsin Medical School και στην Ογκολογία στο Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στο Harvard Medical School καιστο Massachusetts General Hospital Cancer Center. Το επιστημονικό ενδιαφέρον του εντοπίζεται στην ανακάλυψη μοριακών στόχων για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Είναι μέλος επιτροπών στρατηγικού σχεδιασμού στο Dana-Farber/Harvard Cancer Center και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, μελέτη και εκτέλεση στρατηγικών στην ιατρική εκπαίδευση και βασική βιοιατρική έρευνα.

* Δέσποινα Σίνου: Είναι επίκουρη καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου και συνδιευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Διεθνής Συνεργασία και ΜΚΟ στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Γαλλία). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas Paris 2 στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και κάτοχος δύο μεταδιδακτορικών τίτλων από το Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise καιτο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διατριβή της με θέμα Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικός δρων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τιμήθηκε με το Βραβείο «Γεώργιος Τενεκίδης» 2009. Τα πεδία διδασκαλίας και ερευνών της περιλαμβάνουν το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, καθώς και τον ρόλο των ακαδημαϊκών στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εργάστηκε μεταξύ άλλων ως επιστημονικός συνεργάτης της γαλλικής Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και από το 2013 ως το 2019 διετέλεσε συντονίστρια των γαλλόφωνων τμημάτων του Ακαδημαϊκού Δικτύου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, του οποίου είναι μέλος. Έχει πάρει μέρος σε πολλές αποστολές διεθνών οργανισμών ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας στο πεδίο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

* Κορίνα Χατζηνικολάου: Είναι επίκουρη καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας στο τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του ΑΠΘ. Εργάζεται πάνω στην παιδική προστασία, στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Συνεργάζεται στενά με Κρατικούς φορείς Υγείας και Πρόνοιας, διεθνείς και ελληνικές ΜΚΟ που ενεργούν στο πεδίο της παιδικής προστασίας και της υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. UNICEF, UNHCR, OSCE, UNODC). Τη διετία 2017-2019 υποστήριξε ως επιστημονική σύμβουλος το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, στο Υπουργείου Εξωτερικών.

* Ντόρα Γιαννάκη: Είναι Πολιτικός Επιστήμονας, Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης και Ερευνήτρια σε Θέματα Νεολαίας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της είναι σε θέματα πολιτικής θεωρίας και εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Essex και στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Έχει συνεργαστεί με μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με κυβερνητικούς οργανισμούς ως επιστημονικός συνεργάτης σε κοινοβουλευτικά θέματα και ως σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής. Από το 2004 ασχολείται συστηματικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές νεολαίας συμμετέχοντας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ επιπλέον έχει διατελέσει δύο φορές επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων/Ερευνητώντης Ευρωπαϊκής Επιτροπής & του Συμβουλίου της Ευρώπης για Θέματα Νεολαίας (PEYR).

* Πέτρος Δαμιανός: Είναι Μαθηματικός και κατέχει μεταπττυχιακό τίτλο στην ιστορία και φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Είναι διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκείου (από την ίδρυσή του το 2000 ως σήμερα) και του Δημοτικού και του ΔΙΕΚ (από το 2019 έως σήμερα) που λειτουργούν εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ),. Διετέλεσε εθελοντής με εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ιδρύματα που εποπτεύονταν από το υπουργείο Δικαιοσύνης και σήμερα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Παιδικές Στέγες, Ιδρύματα Αγωγής, Φυλακές Ανηλίκων και Νέων) (από το 1994 ως σήμερα). Επίσης ήταν μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυλακές (EPEA) με ευθύνη τη Νότια Ευρώπη (από το 2005 ως το 2013), Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυλακές (EPEA – Hellas), (από την ίδρυσή του το 2007 ως 2018), μέλος του ΔΣ του ΚΕ.Θ.Ε.Α. από το 2015 έως το 2019 και μέλος του ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ από το 2017 έως το 2019. Για τη δράση του στην Εκπαίδευση στη φυλακή τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών (Δεκέμβριος 2014).

* Γιώργος Παπανικολάου: Είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Northumbria της Μεγάλης Βρετανίας. Σπούδασε νομικές και εγκληματολογικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκληματολογία και ποινική δικαιοσύνη στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ασχολείται ερευνητικά με την πολιτική οικονομία της αστυνόμευσης σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τις παράνομες αγορές και το “οργανωμένο έγκλημα”.

* Σοφία Βιδάλη: Είναι καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Με σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Bologna και στο Δ.Π.Θ. Από το 2018 διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διαφθορά το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα στο Ε.Α.Π., είναι μέλος του διεθνούς διαπανεπιστημιακού δικτύου Criminal Justice and Critical Criminology και είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου (www.eemeke.org). Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών ειδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (SPT/UΝ, ΕΕΔΑ, ΚΕΣΦ),επιστημονικών ομάδων μελέτης για την αντεγκληματική πολιτική (υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, ΟΚΑΝΑ κλπ), ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών/Προστασίας του Πολίτη.

* Ζωρζέττα Λάλη: Είναι ειδικός στο ευρωπαϊκό δίκαιο, σπούδασε στο πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ, ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών πρόσωπων, διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και κατέλαβε διευθυντικές θέσεις στις Θαλασσιές Μεταφορές, στην Βιομηχανία,στην Καινοτομία , στο πρόγραμμα Galileo και στην Ενέργεια.

* Δημήτρης Χριστόπουλος: Είναι κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και καθηγητής Πολιτειολογίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Συγγραφέας, δημόσιος διανοούμενος και ακτιβιστής των δικαιωμάτων – διατέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με έδρα το Παρίσι (2016-2019), με συγγραφικό έργο που αφορά τη μετανάστευση, την ιδιότητα του πολίτη, τις μειονότητες και την λογοκρισία.

* Κωστής Παπαϊωάννου: Είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Ιστορία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες. Ήταν Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πρωτοστάτησε στη σύσταση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και μετείχε στο συντονισμό του Παρατηρητηρίου στη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του ‘Αγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά: Από τον φασισμό στον μεταφασισμό, Η δημοκρατία απέναντι στη νέα ακροδεξιά (Πόλις).

* Αντώνης Μπόγρης: Σπούδασε στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το διδακτορικό του από το εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, Από τον Μάρτιο του 2018 υπηρετεί ως καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διετέλεσε άμισθος σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το 2017 έως και τον Ιούλιο 2019 σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, των διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια, του νέου συστήματος εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την επίλυση του χρόνιου ζητήματος της απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ και των σχετικών νόμων 4485/2017, 4521/2018 και 4610/2019. Το 2019 ο Αντώνης Μπόγρης εκπροσώπησε τη χώρα στην 39η Γενική Διάσκεψη της UNESCO σε θέματα που άπτονται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

* Ερρίκος Βεντούρας: Είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα ερευνητικά του πεδία αφορούν επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Έχει διατελέσει άμισθος ειδικός σύμβουλος του ΥΠΕΘ και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

* Μανώλης Τερροβίτης: Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2007) και συνέχισε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (2007-2008). Είναι Kύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Παράλληλα, εκτελεί καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα Δίκτυα Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία και την Καρδιολογία, και διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα BusinessAnalytics του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση μεγάλων δεδομένων, προστασία της ιδιωτικότητας και μεθόδους ανωνυμοποίησης προσωπικών δεδομένων. Συμμετείχε στο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας του ΕΣΕΚ, έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της πληροφορίας. Είναι ο δημιουργός του εργαλείου ανωνυμοποίησης δεδομένων Amnesia (https://amnesia.openaire.eu).

* Ζαχαρούλα Τσιριγώτη: Υπηρέτησε επί 37 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία, φτάνοντας στον ανώτατο βαθμό της Αντιστρατήγου, με αναγνώριση τόσο σε διεθνές όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την συμβολή της στην αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών/πολυμερών σχέσεων, αρμοδιότητας ΥΠτΠ/ΕΛ.ΑΣ, τόσο με ευρωπαϊκά και τρίτα Κράτη, όσο και με διεθνείς/ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Με ιδιαίτερα επιτυχημένη και αναγνωρισμένη θητεία (2015-2019) στην διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού και μάλιστα σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τις σημερινές. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του ΕΚΠΑ με θέμα «Προσφυγικές/Μεταναστευτικές ροές και ΜΜΕ» και συνεχίζει στις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο με θέμα «Διεθνής/Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και Πολιτική». Αποστρατεύτηκε την 22 Ιουλίου 2019 με τον βαθμό που κατείχε (Αντιστράτηγος) και της απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.

* Νίκος Φαραντούρης: Είναι διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Δίκαιο Ενέργειας, Μεταφορών & Ανταγωνισμού και Διευθυντής του διεθνούς διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος & νομικός σύμβουλος σε υποθέσεις δικαίου ενέργειας, περιβάλλοντος και ανταγωνισμού σε Λονδίνο, Νέα Υορκη, Βρυξέλλες και Αθήνα. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος της Ένωσης Πανεπιστημιακών Ευρωπαϊκών Σπουδών και Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του EUROGAS, της διεθνούς ένωσης 45 ενεργειακών εταιρειών στις Βρυξέλλες.

* Διάνα Βουτηράκου: Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ιδρύτρια και Γενική Διαχειρίστρια της Unique Minds. Το 2018 κατέκτησε την πρωτιά στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής στη Σανγκάη. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που έγινε δεκτή σε Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής ως μέλος κριτικής επιτροπής και η νεότερη ηλικιακά που βρέθηκε σε αυτή τη θέση.

* Σπύρος Κίντζιος: Είναι Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών ΑΕΙ. Έχει αποκτήσει το διδακτορικό του από το Πολυτεχνείο του Μονάχου. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας και του Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Εφαρμογών (ΚΕΚΥΤΕ) του ΓΠΑ. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (ΕΓΑ), ιδρυτικό μέλος του HellenicBiotechnologyCluster (HBio) καθώς και μέλος πολλών δημόσιων και κλαδικών επιτροπών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Οκτώβριο 2021, το Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας του τμήματος Βιοτεχνολογίας στο οποίο είναι διευθυντής διακρίθηκε στον τελικό του παγκόσμιου διαγωνισμού καινοτομίας IDea Incubator Competition για τον βιοαισθητήρα ανίχνευσης της COVID-19.

* Τριαντάφυλλος Αλμπάνης: Είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο την «Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος». Από το 2015, προεδρεύει του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα τελευταία χρόνια, είναι επιστημονικός υπεύθυνος και διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Αγροδιατοφή». Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών, η περιβαλλοντική ανάλυση και παρακολούθηση, η μεταφορά και η τύχη οργανικών μικρο-ρυπαντών στο περιβάλλον και οι τεχνικές καθαρισμού του νερού.

* Γιάννης Μυλόπουλος: Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (2010 – 2014), εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων στην European Universities Association(2010 – 2014) και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων (2013 – 2014). Πρόεδρος της ΔΕ της ΕΡΤ3 (2015) και Πρόεδρος του ΔΣ της Αττικό Μετρό ΑΕ (2016 – 2019). Εργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, (Stevens Institute of Technology), του Καναδά (York University) και της Κύπρου, (European University Cyprus). Είναι συγγραφέας επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

* Δημήτρης Πλουμπίδης: Είναι ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ. Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας στην Ψυχιατρική, Νευρολογία και Οικονομία της Υγείας στη Γαλλία όπου και εργάστηκε από το 1973 ως το 1986. Τόσο η κλινική του δραστηριότητα, όσο και το επιστημονικό του έργο επικεντρώθηκαν στην εξωνοσοκομειακή άσκηση της ψυχιατρικής στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Εργάστηκε από το 1988 ως την αφυπηρέτηση του ως υπεύθυνος του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινή Βύρωνα- Καισαριανής, της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, με σημαντική συμβολή στην πιλοτική εφαρμογή της κοινοτικής ψυχιατρικής και την συνεργασία με τις γύρω κοινότητες. Από τον Ιούνιο 2015 έως σήμερα είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας για θέματα ψυχικής υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τον Μάιο 2014 είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, επιστημονικής και επαγγελματικής ένωσης των Ελλήνων ψυχιάτρων.

* Τάσος Τανούλας: Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Συντήρηση του Δομημένου Περιβάλλοντος στο Ινστιτούτο Προχωρημένων Αρχιτεκτονικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Υόρκης στην Αγγλία 1983). Είναι Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Προϊστάμενος του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων στην Ακρόπολη (1984-2010). Μέλος της τεχνικής ομάδας Συντήρησης των Μνημείων Ακροπόλεως από το 1977. Μέλος επιστημονικών επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού για την συντήρηση μνημείων και προετοιμασία εκθέσεων. Διηύθυνε σεμινάρια, έδωσε διαλέξεις και συμμετείχε σε συνέδρια στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία. Δημοσίευσε τρεις μονογραφίες και πάνω από εβδομήντα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και τόμους, σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Από τις διεθνείς διακρίσεις του, οι τελευταίες είναι το βραβείο συντήρησης και το βραβείο κοινού που παρέλαβε από την Europa Nostra το 2013.

* Νατάσα Ρωμανού: Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά στις ΗΠΑ. Η Νατάσσα Ρωμανού είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γκόνταρντ της ΝΑΣΑ στη Νέα Υόρκη και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την κατάσταση των ωκεανών και τον κύκλο του άνθρακα. Υπήρξε συγγραφέας και κριτής των εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ και είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΝΑΣΑ για τις Γεωεπιστήμες.

* Γιώργος Τσελιούδης: Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακά στις ΗΠΑ στην Μετεωρολογία και τις Επιστήμες της Γής. Εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Γκόνταρντ της ΝΑΣΑ και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στο τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής. Είναι ειδικός σε θέματα κλιματικής αλλαγής, υπήρξε πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, και συμμετείχε στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ.

* Άρις Καζάκος: Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Η αναστολή των κύριων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια εργασιακών αγώνων» στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ. Είναι σήμερα Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής από το 1999 μέχρι το 2001. Συμμετέχει σε διάφορους επιστημονικούς φορείς και έχει διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.). Συνέβαλε στη θετική για τους εργαζομένους δικαστική επίλυση πλήθους εργατικών διαφορών με μείζονα σημασία μεταξύ άλλων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ υπόθεση Αδενέλερ για τους συμβασιούχους, ομαδικές απολύσεις στην Good Year και στην Αθηναϊκή Χαρτοποιΐα), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (για την παραβίαση του Χάρτη από το δεύτερο μνημόνιο και το εφαρμοστικό του νομοθέτημα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη διαιτησία), τα δικαστήρια της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και από τα Τμήματα αυτών των δικαστηρίων. Έχει συντάξει ακόμη σειρά προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για κρίσιμα ζητήματα εργατικού δικαίου γενικότερης σημασίας, που ψηφίστηκαν στη συνέχεια από τη Βουλή των Ελλήνων. Επίσης για τις υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας.

* Σταύρος Κατσανέβας: Είναι Καθηγητής Φυσικής exceptional class του Πανεπιστήμιου του Παρισιού (Université de Paris) και Διευθυντής από το 2018 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βαρύτητας, European Gravitational Observatory (EGO). Έχει διατελέσει υποδιευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του CNRS (2002-2012), πρόεδρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ASPERA, για το συντονισμό των Ευρωπαϊκών οργανισμών έρευνας Αστροσωματιδιακής Φυσικής (2006-2009), συνιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών οργανισμών έρευνας για την Αστροσωματιδιακη φυσική (2012-2014), διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής των Αστροσωματιδίων και Κοσμολογίας (APC) του l’IN2P3/CNRS-Université de Paris, και συνδιευθυντής του Εργαστηρίου αριστείας Αστροφυσικής-Γεωφυσικής UnivEarths (2014-2017). Προηγουμένως, υπήρξε καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Λυών, επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και ερευνητής στα εργαστήρια CERN, Fermilab.

* Γιάννης Κρεστενίτης: είναι Ομότιμος Καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής & Ωκεανογραφίας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ΑΕ., από 2016 μέχρι το 2019. Διατέλεσε Δ/ντής του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος και Δ/ντης του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλασσίων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Στις περιοχές εφαρμογής της επιστημονικής και ερευνητικής του δραστηριότητας συμπεριλαμβάνονται ο Θερμαϊκός κόλπος, η ελληνική παράκτια ζώνη, οι ευάλωτες σε παράκτιες πλημμύρες ελληνικές και Μεσογειακές ακτές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές.

* Παντελής Μπάγκος: γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Βιολογία, Βιοστατιστική και Βιιοπληροφορική στο Πανεπσιτήμιο Αθηνών. Είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής και Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ “Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική”, ενώ έχει υπηρετήσει και ως Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής, και της Βιοστατιστικής και Ιατρικής Στατιστικής.

* Γιώργος Σταμπουλής: Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc.) στη Διοίκηση Τεχνολογίας και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil.) στην Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική από την Ερευνητική Μονάδα Επιστημονικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Sussex. Έχει εργασθεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, και για το σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα κλπ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην οικονομική της τεχνολογικής και θεσμικής εξέλιξης, την οικονομική της διοίκησης επιχειρήσεων, τη διαχείριση, στρατηγική και πολιτική για την τεχνολογία, τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, την οικονομική της ενέργειας και της μετάβασης σε βιώσιμα κοινωνικο-τεχνικά συστήματα.

* Γρηγόρης Γεροτζιάφας: Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και είναι ειδικός στη “αιμόσταση – θρόμβωση”. Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris VI) στο Παρίσι και Υπεύθυνος του Τμήματος Θρόμβωσης και Αιμόστασης του Service d’Hématologie Biologique του Πανεπιστημιακού ΝοσοκομείουTenon στο Ανατολικό Παρίσι. Συντονίζει την ερευνητική ομάδα Θρόμβωση και Καρκίνος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris V I) και ανάλογα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει σε διεθνείς ομάδες ειδικών για την σύνταξη και εφαρμογή κατευθυντηρίων οδηγιών για την θεραπεία της θρόμβωσης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Ανεξάρτητης Κίνησης η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, εκπρόσωπος των Αριστερών Συσπειρώσεων στο κεντρικό συμβούλιο της ΦΕΑΠΘ και της ΕΦΕΕ κι αργότερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ειδικευομένων Γιατρών Θεσσαλονίκης. Από τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης France-Gréce Solidarité pour la Santé και συμμετέχει στο πανεπιστημιακό κίνημα με την ενωτική αριστερή λίστα Réinventer l’Université του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie και στο νοσοκομειακό κίνημα με το Mouvement de défense de l’hôpital public. Συνδέεταιμετην CGT Ile de France καιτην League de Droit de l’Homme.

* Αιμίλιος Αυγουλέας: Είναι καθηγητής Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, επικεφαλής του Τομέα Εμπορικού Δικαίου και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος (LLM) με ειδίκευση στο Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο και τα Χρηματοοικονομικά. Είναι επίσης μέλος της ομάδας συμφεροντούχων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, εκλεγμένος ως διακεκριμένος ακαδημαϊκός. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων στο ευρύτερο πεδίο του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαίου, των Οικονομικών και της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής [behavioural finance]. Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Διακυβέρνηση των παγκόσμιων χρηματοοικονομκών αγορών: Δίκαιο, οικονομικά και πολιτική” [Governance of Global Financial Markets: The Law, the Economics, the Politics και “Η μηχανική και η ρύθμιση της κατάχρησης της αγοράς: Μια νομική και οικονομική ανάλυση». Το έργο του αναφέρεται συχνά σε μελέτες χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα και διεθνώς.