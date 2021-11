Κορωνοϊός- Γκίκας Μαγιορκίνης: Έκανε την τρίτη δόση εμβολίου

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού έκανε σήμερα (20.11.2021) ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων έκανε σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Facebook, παραφράζοντας μάλιστα το γνωστό μότο “May the force be with you” της ταινίας “Star Wars” σε… “May the third be with you”.