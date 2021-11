J2US: Η Δέσποινα Βανδή με το ροζ mini dress της Χάλει Μπίμπερ

Ξανά ερωτευμένη και σε άψογη φόρμα η 52χρονη Δέσποινα Βανδή αλλάζει τα μίνι φορέματα το ένα μετά το άλλο στο δημοφιλές show Just the Two of Us με παρουσιαστή και οικοδεσπότη το Νίκο Κοκλώνη. Η τελευταία της εμφάνιση μάλιστα είχε έναν πρόσθετο λόγο να πολυσυζητηθεί καθώς πέρα από την sexy eighties γραμμή με το κοντό μήκος και τους έντονους ώμους, κάτι μας θύμισε. Η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε με το ροζ φόρεμα που είχε διαλέξει το περασμένο καλοκαίρι για τις διακοπές της στην Ελλάδα η διάσημη 24χρονη αμερικανίδα style icon Χάλει Μπίμπερ, σύζυγος του pop star Τζάστιν Μπίμπερ. Πρόκειται για δημιουργία της πολωνής designer Magda Budrym η οποία έχει καθιερωθεί σε Ευρώπη και Αμερική και την έχουν αγαπήσει πολλές celebrities. H Δέσποινα τίμησε δεόντως το φόρεμα έχοντας τα μαλλιά της σε νεανικό pony tail. H style expert Ελενα Βαζούρα που επιμελείται το ντύσιμό της μίλησε για «signature φόρεμα με την υπογραφή του οίκου Magda Butrym σε dusty ροζ με διάφανο αποτέλεσμα. Το πάνω μέρος είναι διαφανές με μακριά μανίκια, αφαιρούμενα μαξιλαράκια ώμου και βαθιά λαιμόκοψη. Η φούστα του φορέματος είναι ντυμένη».