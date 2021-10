Αγνώριστη η Μόνικα Μπελούτσι – Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της – ΦΩΤΟ

Αγνώριστη είναι η Μόνικα Μπελούτσι στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram. Η ηθοποιός αποχωρίστηκε για λίγο το μελαχρινό της look και έγινε ξανθιά για τις ανάγκες του νέου ρόλου της στην ταινία “The Girl in The Fountain”, σε σκηνοθεσία Antongiulio Panizzi.

Η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Μόνικα Μπελούτσι ποζάρει μπροστά από έναν καθρέφτη, με αυτό το ακαταμάχητο σεξαπίλ που τρελαίνει τους θαυμαστές της.

Έχει μακριά ξανθά μαλλιά με μπούκλες και φοράει ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, που αναδεικνύει το πλούσιο μπούστο της.

Η Μόνικα Μπελούτσι στην ταινία ενσαρκώνει την ηθοποιό Ανίτα Εκμπεργκ. Η ηθοποιός από τη Σουηδία γεννήθηκε το 1931 στο Μάλμε. Ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο και το 1950 στέφθηκε Μις Σουηδία. Έφυγε για τις ΗΠΑ με στόχο να γίνει Μις Υφήλιος, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική.

Το 1956 κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα της πιο ελπιδοφόρας, νέας ηθοποιού. Η μεγαλύτερή της επιτυχία ήταν ο ρόλος της στην ταινία “Γλυκιά ζωή” του Φεντερίκο Φελίνι.