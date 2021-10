Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση self test κορωνοϊού

Ο ΕΟΦ προχωρά στην απαγόρευση διακίνησης και δθάεσης του in vitro διαγνωστικού προϊόντος DIAGNOSTIC KIT FOR ANTIBODY IgM/IgG OF NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 ως αυτοδιαγνωστικό, self test:



Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ ΙΙ εδ. 8 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση, ογάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β')

2. Το άρθρο 3, παρ. 1γ) του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α') «Ίδρυση οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ»

3. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ Β/1060/10-08-2001 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

4. Την υπ' αριθμ. Ο – 5/26-01-2021 απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ

Αποφασίζει

Την απαγόρευση Διακίνησης και Διάθεσης του in vitro διαγνωστικού προϊόντος «DIAGNOSTIC KIT FOR ANTIBODY IgM/IgG OF NOVEL CORONAVIRUS COVID-19» του κατασκευαστή SHANGHAI LIANGRUN BIOMEDICINE TECHNOLOGY Co LTD LTD με ευρωπαίο αντιπρόσωπο την εταιρεία LUXUS LEBENSWELT GMBH Γερμανίας ως αυτοδιαγνωστικό προϊόν.