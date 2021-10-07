Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 87
Τελούμε το Σάββατο 9-10-2021 και ώρα 8:45π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς & θείας.
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Ευαγγελία Διαμαντοπούλου,
Γεωργία & Παναγιώτης Κυριακόπουλος,
Δημήτριος & Διονυσία Διαμαντοπούλου,
Μαρία & Γεώργιος Δημητρόπουλος.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ: ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59: ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 2624061930.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ. ΤΕΡΖΗ
ΕΤΩΝ 75
Τελούμε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανόκαμπου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας.
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Αικατερίνη & Κων/νος Μιχοπάνος, Ηλίας & Ζωή Τερζή,
Παναγιώτης & Αικατερίνη Τερζή,
Θεόδωρος & Κωνσταντίνα Τερζή.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Ευδοξία, Ειρήνη, Γεώργιος, Κων/νος.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος
Ιωνίας 64 Πάτρα, ΤΚ 262 24.
Τηλ. 2610341608 και 2610325417.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΘΕΩΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝ. ΖΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 81
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/ 10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ, & ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΛΗ
ΕΤΩΝ 94
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ & ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected].
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ
{ΕΤΩΝ 89}
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ,
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ
{ΕΤΩΝ 65}
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ,
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΠΥΡΟΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 94}
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΓΩ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΖΑΚΕΛΙΝΑΣ ΠΑΝ. ΧΟΝΔΡΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ
{ΕΤΩΝ 75}
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΟΝΔΡΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΗΡ.ΕΜ. ΜΠΑΡΛIΓΚΑ
{ΕΤΩΝ 86}
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ & ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΠΑΡΛIΓΚΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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