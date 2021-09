Μήπως η κόρη σας «κόλλησε» ξαφνικά στο Netflix; Ο λόγος είναι η Αντισον Ρέι

Μέσα σε λίγες μέρες κατατάχθηκε στα μεγάλα hits των ημερών στο Netflix. Παιδιά του σχολείου αλλά και νεαρόκοσμος έσπευσαν να δουν την καινούρια ρομαντική κομεντί των αμερικάνικων προτύπων περί σχολικής ζωής και social media «He’s All That- Το αγόρι των ονείρων σας». Ευχάριστη αλλά με χαρακτηριστική … αφέλεια αποτελεί αναβίωση της κλασικής πλέον εφηβικής ταινίας «She’s All That» του 1999 με τότε πρωταγωνιστές τους Φρέντι Πρινς και Ρέιτσελ Λι Κουκ. Τι την κάνει όμως τόσο θελκτική σήμερα; Μα το ότι την κεντρική ηρωίδα ενσαρκώνει το κορίτσι- φαινόμενο Αντισον Ρέι!