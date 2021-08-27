Πανελλήνιες 2021: Οι επιτυχόντες τoυ Φροντιστηρίου "Πρόσημο"

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Οι Διευθυντές και οι Καθηγητές του Φροντιστηρίου Πρόσημο συγχαίρουν τους μαθητές τους για τις επιτυχίες τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΛΕΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΠΑΤΡΑ)
ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΡΑΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
8η ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΖΑΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
1η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1ος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΤΣΙΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΣΠΙΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΡΟΔΟΣ)
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΧΙΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΡΟΣΗΜΟ!
Ρήγα Φεραίου 61 & Ραδινού, 2614001339
www.prosimo.gr [email protected]
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