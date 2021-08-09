Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝ. ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ)
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙA ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΙΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΓΓ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΛΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΤΡΕΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:30 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΚΚΑΒΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΑΓ. ΒΑΝΔΩΡΟ
ΙΑΤΡΟ
ΕΤΩΝ 76
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΟΔΟΑ ΤΟΥ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΡΑΚΑΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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