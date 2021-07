House of Gucci: Βγήκαν οι αφίσες, αγνώριστος ο Τζάρεντ Λέτο, διαμαρτύρεται η οικογένεια

Τέλη Νοεμβρίου έχει τοποθετηθεί χρονικά η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας House of Gucci, που αποτυπώνει στο εκράν το χρονικό της ανέλιξης της ιταλικής αυτοκρατορίας μόδας αλλά και το πολύκροτο έγκλημα που τη στιγμάτισε. Mε τη δολοφονία του εγγονού του ιδρυτή του διάσημου οίκου Gucci, Maurizio στο επίκεντρο, θα παρακολουθήσουμε την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed» της Sara Gay Forden.

Ο Maurizio Gucci διεύθυνε το πασίγνωστο label την δεκαετία του 1980 και δολοφονήθηκε το 1995 στο Μιλάνο, ενάμισι χρόνο μετά την πώληση των μετοχών του. H εμπλοκή της πρώην συζύγου του, Patrizia Reggiani στο έγκλημα είχε θεωρηθεί δεδομένη και μάλιστα πέρασε 18 χρόνια στη φυλακή πριν απελευθερωθεί το 2016. Η επονομαζόμενη «μαύρη χήρα» ποτέ δεν παραδέχθηκε την ενοχή της. Σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η αρχική ετυμηγορία, οι δύο κόρες της ισχυρίστηκαν ότι ένας όγκος στον εγκέφαλό της είχε επηρεάσει τη συμπεριφορά της. Η Reggiani καταδικάστηκε πως πλήρωσε έναν δολοφόνο για να σκοτώσει τον σύζυγό της έξω από το γραφείο του στο Μιλάνο, το 1995 -με την εκτέλεση να θυμίζει ένα μαφιόζικο χτύπημα.

Ενώ αναμενόταν το επίσημο τρέιλερ του φιλμ, το στούντιο παραγωγής έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πόστερ των πρωταγωνιστών του πολυαναμενόμενου δράματος με την υπογραφή του μεγάλου χολιγουντιανού σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ.