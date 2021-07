Φολέγανδρος: Τι λέει η γυναίκα που είδε τον 30χρονο και ενημέρωσε την αστυνομία

H γυναίκα που αναγνώρισε τον 30χρονο φίλο της νεκρής 26χρονης στη Φολέγανδρο περιγράφει τη στιγμή που τον είδε και ενημέρωσε την αστυνομία. Η γυναίκα που είδε τη φωτογραφία του 30χρονου φίλου της νεκρής 26χρονης στη Φολέγανδρο μίλησε στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» για το πώς ενημέρωσε την αστυνομία για τον εντοπισμό του.

Όπως περιγράφει, αρχικά είδε τη φωτογραφία του 30χρονου να κυκλοφορεί στο facebook, καθώς την είχαν κοινοποιήσει φίλοι της και σημειώνει ότι είχε συγκρατήσει στη μνήμη της την κόμμωση του 30χρονου καθώς όπως λέει «είχε χαρακτηριστικό μαλλί και το συγκράτησα». Όπως εξηγεί, επιστρέφοντας από μπάνιο στη θάλασσα σε παραλία του νησιού, «περάσαμε από τον τόπο του συμβάντος κι εκεί στο αυτοκίνητο είδα ξαφνικά να ξεπροβάλλει ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε παρόμοια μαλλιά με τη φωτογραφία που είχα δει».

«Αυτομάτως το μυαλό μου πήγε στη φωτογραφία που είχα δει», αναφέρει η γυναίκα η οποία στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και μετά από λίγο έμαθε ότι όντως ήταν αυτός που αναζητούσαν οι Αρχές και τον συνέλαβαν.

Όπως αναφέρει επίσης, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, «το αυτοκίνητο είχε φύγει εκτός πορείας, δηλαδή όπως εμείς περνούσαμε από το δρόμο, φαινόταν από ψηλά».

Μάλιστα περιγράφει ακριβώς τη στιγμή που είδε τον νεαρό, λέγοντας ο 30χρονος κινούταν και ήταν σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από το σημείο.



«Είχα συγκρατήσει το πώς είναι τα μαλλιά του, επειδή είναι πολύ φουντωτά και χαρακτηριστικά και είδα έναν άντρα εκεί χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και κάποια μηχανή ή αυτοκίνητο σταματημένο στο δρόμο».

Η γυναίκα η οποία ήταν περαστική μαζί με την οικογένειά της, σημειώνει ότι αφού τον είδε, έφυγε αμέσως και κάλεσε την αστυνομία.

Σχετικά με το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο, ανέφερε πώς έχει φύγει εκτός πορείας στην πλαγιά, περίπου 10 μέτρα από το δρόμο.

Φολέγανδρος: Τα πρώτα λόγια του 30χρονου - «Μαλώσαμε, χάλασε η φάση»

«Μαλώσαμε. Χάλασε η φάση». Aυτά τα λόγια φέρεται να είπε ο 30χρονος φίλος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στους αστυνομικούς. Η σορός της κοπέλας βρέθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς από ψαράδες οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Είχε προηγηθεί ένας αγώνας δρόμου από λιμενικούς και αστυνομικούς που προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον 30χρονο τα στοιχεία του οποίου βρήκαν μέσα από την τσάντα της άτυχης κοπέλας στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε τόσο η δική της αστυνομική ταυτότητα όσο και του φίλου της. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες μετά από ένα θρίλερ κατά το οποίο προσπαθούσαν να τον πείσουν να μην πέσει από έναν βράχο στον οποίον είχε ανέβει και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Εντοπίστηκε σε κακή κατάσταση ο 30χρονος

Ο 30χρονος άνδρας και φίλος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς αναζητούνταν σε όλο το νησί και εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου, ζωντανός από έναν κάτοικο, ο οποίος και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, εντοπίστηκε σε κακή κατάσταση και αφυδατωμένος φορώντας το μαγιό του. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ μιλούσε ακατάληπτα στους άντρες του Λιμενικού. Τις Αρχές προβληματίζει το γεγονός πως επαναλαμβάνει τη φράση «ήταν η κακιά η ώρα, η κακιά η ώρα». Όπως μετέδωσε το OPEN, τον 30χρονο θα δει γιατρός ενώ για το γεγονός θα ειδοποιηθεί και εισαγγελέας.

Απειλούσε να αυτοκτονήσει

Έπειτα από ώρες αναζητήσεων ο 30χρονος ξαναπήγε στο σημείο όπου γράφτηκε το τέλος της άτυχης κοπέλας, καθώς συνελήφθη πολύ κοντά στο αυτοκίνητο του ζευγαριού που είχε βρεθεί παρατημένο και μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από εκεί που άνδρες του Λιμενικού ανέσυραν τη σορό της. Ο 30χρονος πείστηκε να κατέβει από τον βράχο και να παραδοθεί μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν πάνω από μια ώρα, ενώ μεταφέρθηκε στο ΑΤ Φολέγανδρου για να ανακριθεί. Αστυνομικοί τον περιγράφουν στο ethnos.gr ως άτομο που «βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση. Φαίνεται χαμένος και η επικοινωνία είναι δύσκολη μαζί του».

Το χρονικό

Η κοπέλα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της αργά το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιουλίου από τη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς στη Φολέγανδρο .Όπως διαπιστώθηκε μετά την ανάσυρσή της, η νεαρή ήταν ήδη νεκρή. Την κοπέλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν δει νωρίτερα να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες - όχι ενοικιαζόμενο - σε έναν πολύ ανηφορικό δρόμο. Το αυτοκίνητο, παρέκκλινε της πορείας του και σταμάτησε εκτός του δρόμου, πάνω σε βραχώδες σημείο.

Τότε, η νεαρή, που σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι 26 ετών, από το Βέλο Κορινθίας, βγήκε από τη θέση της οδηγού, πήρε από το πορτ-μπαγκάζ ένα σακίδιο, το φόρεσε στην πλάτη και άρχισε να περπατάει. Η σορός της, το βράδυ της Παρασκευής μεταφέρθηκε με το «Διονύσιος Σολωμός» σε Νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της.

πηγή ethnos.gr

