Κηδεύεται στο Α' Νεκροταφείο Πατρών ο ποιητής Γιώργος Τσακιράκης

Μετά από μια άνιση μάχη με την κατάρα του αιώνα μας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 ο Φιλόλογος και Ποιητής, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Γιώργος Τσακιράκης.

Ο Γιώργος Τσακιράκης Κρητικός στην καταγωγή είχε γεννηθεί το 1947 στο Πειραιά. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1976 ίδρυσε στην Πάτρα το Κέντρο Μελετών Ψυχολογίας και Λογοτεχνίας ενώ υπηρέτησε μέχρι της συνταξιοδοτήσεως του σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής μας.

Έργα του είναι:

«Η Ψυχολογία του Παιδιού» Διάλεξη. «Παιχνίδι και Ψυχολογία» Διάλεξη, «Ο Καζαντζάκης στο ταξιδιωτικό «Αγγλία», Διάλεξη. «To have and have not» Επιμέλεια εκδόσεως «rice theory» Επιμέλεια εκδόσεως «Περί Ιδεών» «Το πρόβλημα του Παπαδιαμάντη» «Προοπτικές διαπλάσεως Χαρακτήρα » «Καθαρεύουσα ή Δημοτική» άρθρα «Η Έκθεση Ιδεών» «Σελίδες από τον Αγώνα του 1821» «Γραμματικό Περίγραμμα» «Στύγα 77» Ποιήματα «Άσμα LIBERTA» Ποιήματα. «Ψυχοπαιδαγωγική» Ποιήματα.

«Θέματα Ψυχολογίας» Ραδιοφωνικές εκπομπές. «Το Μανιφέστο της Ειρήνης»,

«Ένδεκα πικρά κυδώνια» 1987 Ποιήματα.

Εξέδιδε στην πόλη της Πάτρας την τρίμηνη έκδοση προβληματισμού και παρέμβασης με τίτλο: «ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ».

Είχε ιδρύσει στην πόλη μας το «Παγκόσμιο Κίνημα ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» και τελευταία το «Ίδρυμα Ποίησης».

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 23/4/2021 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.

*Στοιχεία για την εκδημία του Γιώργου Τσακιράκη απέστειλε ο δικηγόρος και συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας Λεωνίδας Μαργαρίτης, ο οποίος και εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.