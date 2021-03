Οι Αμερικανοί σκηνοθέτες ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες τους

Με τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ επιτέλους να πλησιάζουν (ανακοινώνονται σε λίγες μέρες στις 15/3), το Σωματείο Αμερικάνων Σκηνοθετών – Directors Guild of America ανακοίνωσε τις υποψηφιότητές του ξεκαθαρίζοντας το τοπίο, με την Κινέζικης καταγωγής Κλόι Ζάο με το εξαιρετικό φιλμ της «Nomadland» και την Εμεραλντ Φένελ με το «Promising Young Woman» να είναι οι γυναίκες σκηνοθέτιδες, οι οποίες κατέχουν τις δύο από τις πέντε θέσεις στην κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσία για Ταινία Μεγάλου Μήκους.

Μάλιστα όλα τα προγνωστικά δείχνουν πως κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στα Όσκαρ και πως πιθανόν, 11 χρόνια μετά τη βράβευση της Κάθριν Μπιγκελόου για το πολεμικό, κοινωνικό φιλμ «The Hurt Locker» θα έχουμε μία νέα γυναίκα σκηνοθέτιδα να κερδίζει το βραβείο της Ακαδημίας.

Όπως γράφει το flix.gr, με τις υποψηφιότητες των Κλόι Ζάο και Έμεραλντ Φένελ, ανεβαίνει σε 11 ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που δόθηκαν σε γυναίκες σκηνοθέτιδες όλα αυτά τα χρόνια βραβεύσεων από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών ενώ η Κλόι Ζάο είναι η πρώτη μη λευκή γυναίκα (για την ακρίβεια η πρώτη Ασιάτισσα) η οποία κερδίζει μια υποψηφιότητα.

Στην κατηγορία του Καλύτερου Σκηνοθετικού Ντεμπούτου έχουμε τρεις μη λευκούς σκηνοθέτες, τους Ράντα Μπλανκ, Φερνάντο Φρίας ντε λα Πάρα και Ρετζίνα Κινγκ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως η Φένελ, με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο «Promising Young Woman» κατάφερε να μην βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία αλλά να μπει κατευθείαν για την Καλύτερη Σκηνοθεσία Μεγάλου Μήκους Ταινία.

Όσον αφορά στις τηλεοπτικές κατηγορίες το «Ted Lasso» και το «Curb Your Enthusiasm» οδηγούν τις υποψηφιότητες με δύο το καθένα. Το «Mandalorian» κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα για την σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό ενώ το πολυδιαφημισμένο «WandaVision» κατάφερε να μπει στην κατηγορία Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά.

Το HΒΟ για άλλη μια χρονιά οδηγεί και πάλι τις υποψηφιότητες, με 7 και ακολουθούν το Netflix με έξι και το Disney+ με πέντε.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Μεγάλου Μήκους Ταινία

Λι Αϊζακ Τσανγκ – «Minari»

Έμεραλντ Φένελ – «Promising Young Woman»

Ντέιβιντ Φίντσερ – «Mank»

Άαρον Σόρκιν – «Η Δίκη των 7 του Σικάγο»

Κλόι Ζάο – «Nomadland».

Καλύτερο Σκηνοθετικό Ντεμπούτο

Ράντα Μπλανκ – «The Forty-Year-Old Version»

Φερνάντο Φρίας ντε λα Πάρα – «I’m No Longer Here»

Ρετζίνα Κινγκ – «One Night in Miami»

Ντάριους Μάρντερ – «Sound of Metal»

Φλόριαν Ζέλερ – «The Father».

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Ντοκιμαντέρ

Αμάντα ΜακΜπέιν, Τζέσι Μος – «Boys State»

Μάικλ Ντγούεκ, Γκρέγκορι Κέρσο – «The Truffle Hunters»

Πίπα Ελριτς, Τζέιμς Ριντ – «My Octopus Teacher»

Μπέντζαμιν Ρι – «The Painter Thief»

Ντέιβιντ Φρανς – «Welcome to Chechnya».

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

Δραματική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν – «Ozark» (επεισόδιο «Wartime»)

Τζον Φαβρό – «The Mandalorian» (επεισόδιο «Chapter9: The Marshal»)

Βινς Γκίλιγκαν – «Better Call Saul» (επεισόδιο «Bagman»)

Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ – «Homeland» (επεισόδιο «Prisoners of War»)

Τζούλι Αν Ρόμπινσον – «Bridgerton» (επεισόδιο «Diamond of the First Water»)

Κωμική Σειρά

Ζακ Μπραφ – «Ted Lasso» (επεισόδιο «Biscuits»)

Εμτζέι Ντελέινι – «Ted Lasso» (επεισόδιο «The Hope That Kills You»)

Σουζάνα Φόγκελ – «The Flight Attendant» (επεισόδιο «In Case of Emergency»)

Εριν Ο’ Μάλεϊ – «Curb Your Enthusiasm» (επεισόδιο «The Surprise Party»)

Τζεφ Σέιφερ – «Curb Your Enthusiasm» (επεισόδιο «The Spite Store»).

Ταινίες για Τηλεόραση ή Μίνι Σειρές

Σούζαν Μπίερ – «The Undoing»

Σκοτ Φρανκ – «The Queen’s Gambit»

Τόμας Κέιλ – «Hamilton»

Ματ Σάκμαν – «WandaVision»

Λιν Σέλτον – «Little Fires Everywhere».

Στο μεταξύ οι ταινίες "Nomadland" και "Rocks" βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία Bafta της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, συγκεντρώνοντας η κάθε μία 7 υποψηφιότητες, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 9/3/2021.

Το "Nomadland" έχει προταθεί στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας και μαζί του είναι υποψήφιες η ταινία "The Father" με τον Άντονι Χόπκινς, "The Mauritanian – Ο Μαυριτανός" με την Τζόντι Φόστερ, το φεμινιστικό θρίλερ "Promising Young Woman" και το δράμα "Η δίκη των 7 του Σικάγο" του Άαρον Σόρκιν.

Το "Nomadland" κατάφερε να κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθέτριά του, η 38χρονη Κινέζα Κλόι Ζάο έγινε η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών που τιμήθηκε σε αυτήν την κατηγορία, μετά τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ το 1984 για το «Γιεντλ».

Με επτά (7) υποψηφιότητες, επίσης, η ταινία "Rocks" της Βρετανίδας Σάρα Γκάβρον έχει ως θέμα και κεντρικό πρόσωπο, μια 15χρονη από το Λονδίνο, την οποία εγκατέλειψε η μητέρα της αλλά έχει τη στήριξη της παρέας των φίλων της.

Η Μπάκι Μπακρέι είναι προτεινόμενη στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού όπως και η Κοζάρ Άλι στην κατηγορία β΄ γυναικείου ρόλου σε αυτήν την ταινία, που ξεχωρίζει για το καστ της.

Η ασπρόμαυρη ταινία "Mank" του Ντέιβιντ Φίντσερ, η ανεξάρτητη Αμερικάνικη ταινία "Minari" και οι ταινίες "The Father" και "Promising Young Woman" συγκεντρώνουν 6 υποψηφιότητες έκαστη.

Στην κατηγορία του καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι οι:

Bukky Bakray - Rocks

Radha Blank - The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Wunmi Mosaku - His House

Alfre Woodard – Clemency.

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Adarsh Gourav - The White Tiger

Sir Anthony Hopkins - The Father

Mads Mikkelsen - Another Round

Tahar Rahim - The Mauritanian.

Β’ Γυναικείος ρόλος

Niamh Algar - Calm With Horses

Kosar Ali - Rocks

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback - Judas and the Black Messiah

Ashley Madekwe - County Lines

Yuh-Jung Youn – Minari.

Β’ Ανδρικός

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Barry Keoghan - Calm With Horses

Alan Kim - Minari

Leslie Odom Jr - One Night In Miami

Clarke Peters - Da 5 Bloods

Paul Raci - Sound of Metal

Καλύτερη σκηνοθεσία

Another Round - Thomas Vinterberg

Babyteeth - Shannon Murphy

Minari - Lee Isaac Chung

Nomadland - Chloé Zhao

Quo Vadis, Aida? - Jasmila Žbanić

Rocks - Sarah Gavron.

Πέρυσι, ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων των BAFTA είχε επικριθεί για την έλλειψη ποικιλομορφίας. Οι υποψηφιότητες για τα κινηματογραφικά βραβεία του 2020 δεν συμπεριελάμβαναν κανέναν μη λευκό ηθοποιό στις τέσσερις βασικές κατηγορίες και δεν προτάθηκε καμία σκηνοθέτρια.

Αντίθετα φέτος, τέσσερις σκηνοθέτριες είναι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις 11 Απριλίου 2021 σε μια τελετή, που θα διεξαχθεί χωρίς κοινό, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

