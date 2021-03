Ο άθλος του Τhe Weeeknd, μια ολόκληρη χρονιά διαρκώς στο Billboard Hot 100!

Συγκεκριμένα, ο The Weeknd κυριάρχησε στο Billboard με το mega hit «Blinding Lights» καθώς ήταν 52 εβδομάδες εντός του Top 10 του «Billboard Hot 100» chart. Το εν λόγω τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο album (special project) που κυκλοφορεί με τίτλο “The Highlights”, μια συλλογή που συγκεντρώνει 18 από τα αγαπημένα του τραγούδια:

”Save Your Tears”, ”Blinding Lights”, ”In Your Eyes”, ”Can’t Feel My Face”, ”I Feel It Coming” (With Daft Punk), ”Starboy” (With Daft Punk), ”Pray For Me” (With Kendrick Lamar), ”Heartless”, ”Often”, ”The Hills”, ”Call Out My Name”, ”Die For You”, ”Earned It” (Fifty Shades of Grey), ”Love Me Harder” (With Ariana Grande), ”Acquainted”, ”Wicked Games”, ”The Morning” και ”After Hours”.

Τέλος, ο The Weeknd ανακοίνωσε τη νέα του παγκόσμια περιοδεία για το 2022 με τίτλο «After Hours World Tour», της οποίας τα εισιτήρια έχουν ξεκινήσει ήδη να πωλούνται. Λέτε να έρθει και στα μέρη μας;