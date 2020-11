Τα φιλμ "Παγιδευμένοι" από τη Δανία και "Εξόριστος" από Γερμανία & Κόσοβο στο online Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για ταινίες της One from the Heart

Από την εταιρεία διανομής One from the Heart πρόκειται να παρουσιαστούν δύο ταινίες στο φετινό ψηφιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και ευχή είναι σύντομα τα φιλμ να παιχθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται για το φιλμ «Παγιδευμένοι – Shorta» των Frederik Louis Hviid & Anders Olholm (Δανία) που συμμετέχει στο Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα και είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Βενετίας 2020 - Εβδομάδα Κριτικής καθώς και στο Φεστιβάλ Ζυρίχης -Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, και το φιλμ «Εξόριστος - Exil του Visar Morina από Γερμανία και Κόσοβο που θα προβληθεί στο τμήμα Ματιές στα Βαλκάνια του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. «Αυτοί που ψάχνουν τα διαμάντια στην φετινή Εβδομάδα Κριτικής στο Φεστιβάλ Βενετίας, θα βρουν ένα στη δανέζικη ταινία "Παγιδευμένοι", την πρώτη ταινία των Φρέντερικ Λούις Χβίιντ και Άντερς Όλχολμ. Αποτελεί ένα συμπαγές παράδειγμα στο πόσο έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια το σκανδιναβικό σινεμά». - Cineuropa «Η ταινία "Παγιδευμένοι" δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Το εντυπωσιακό ντεμπούτο βάζει στο επίκεντρο την αστυνομική βία, τις φυλετικές διακρίσεις και τον κοινωνικό διαχωρισμό σε ένα στιβαρό, ακαταμάχητο θρίλερ που φέρει περήφανα την επιρροή των Γουόλτερ Χιλ και Τζον Κάρπεντερ. Οι Παγιδευμένοι, με αυτό το μείγμα έντασης και κοινωνικού σχολιασμού θα πρέπει να αποδειχθούν εμπορικά νικητές. Ο αρχικός τίτλος της ταινίας Shorta είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Άραβες για την αστυνομία. Οι προκαταλήψεις και οι αποτυχίες της αστυνομίας και της κοινωνίας εν γένει, είναι στο επίκεντρο μιας ταινίας που ξεκινάει με τον έφηβο Ταλίμπ Μπεν Χασί να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» υπό το βάρος ενός αστυνομικού που τον πιέζει στο έδαφος με το σώμα του. Στη συνέχεια μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Είναι βέβαιο ότι θα γίνουν φασαρίες στους δρόμους ως αντίδραση στην αστυνομική βία, και οι δύο ήρωες της ταινίας ξεκινούν περιπολία. Αρχικά νομίζουμε ότι πρόκειται για την ιστορία δύο μπάτσων, ενός αταίριαστου ζευγαριού, ο ένας ο βίαιος ρατσιστής και ο άλλος ο ψύχραιμος επαγγελματίας. Ωστόσο, η ταινία καταφέρνει να μας κάνει να αμφισβητούμε τις παραδοχές μας, με τις συνεχείς ανατροπές του σεναρίου, που ξεκινούν όταν εμφανίζεται ο Άμος, ένας έφηβος της περιοχής που δεν ανέχεται τη ρατσιστική συμπεριφορά του ενός αστυνομικού. Τα γεγονότα εξελίσσονται άσχημα όταν έρχονται τα νέα ότι ο έφηβος Ταλίμπ πέθανε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια επικίνδυνη περιοχή». – Screen *H ταινία «Εξόριστος – Exil» του Visar Morina (Γερμανία - Κόσοβο) έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Φεστιβάλ Σαράγεβο 2020 και είναι η Επίσημη Υποψηφιότητα για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Ακόμα έχει προβληθεί στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2020 και στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου Sundance 2020. Σε παραγωγή της Maren Ade με την Sandra Huller (του βραβευμένου φιλμ «Toni Erdmann»). Το απόφθεγμα του Τζόσεφ Χέλερ ότι «επειδή είσαι παρανοϊκός δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι όντως εναντίον σου» διατρέχει όλη την ταινία. Ο Τζαφέρ είναι ένας χημικός μηχανικός σε φαρμακευτική εταιρεία. Κατάγεται από το Κόσοβο και ζει στη Γερμανία με τη Γερμανίδα σύζυγό του Νόρα (η πάντα φανταστική Sandra Huller του Τόνι Έρντμαν) και τα τρία τους παιδιά. Έχει μια καλή δουλειά και ένα ωραίο σπίτι. Μια μέρα επιστρέφοντας από το γραφείο, ανακαλύπτει ένα νεκρό ποντίκι στην πόρτα του κήπου του. Αυτή είναι η αρχή μιας σειράς από γεγονότα που θα τον οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση της θέσης του στη γερμανική κοινωνία αλλά και στην οικογένειά του. «Αυτή η συνεχής αμφιβολία στέλνει την ταινία Εξόριστος σε ένα σύμπαν που βρίσκεται μεταξύ της μελέτης του Μίκαελ Χάνεκε γύρω από τον οικιακό τρόμο και των μαύρων κωμωδιών του Ρούμπεν Όστλουντ για την ανδρική ανασφάλεια». - Variety «Η ταινία "Εξόριστος" συνδυάζει στοιχεία θρίλερ, ιδιοσυγκρασιακή συμπεριφορά στο ύψος του Γιώργου Λάνθιμου και χιούμορ που βασίζεται σε άβολες στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που μιλάει για σοβαρά θέματα, εκτιμώντας όλες τις αγωνίες και τον παραλογισμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς» - Screen «Ένα κωμικό και εντυπωσιακά ώριμο ψυχόδραμα» - Variety «Μια μελέτη χαρακτήρων με μαύρο χιούμορ» - Hollywood Reporter. Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη μόνο ψηφιακά και θα διαρκέσει έως 15/11/2020.