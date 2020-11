Kalogirou 130 χρόνια: Η επετειακή καμπάνια της ονομαστής εταιρείας τιτλοφορείται «Α Family Affair»

1890-2020: Τα 130 του χρόνια γιορτάζει το ιστορικό brand Kalogirou παρουσιάζοντας την καμπάνια «A Family Affair» με το μήνυμα «Ιn a house that becomes a home, 130 years of aesthetics evolve from generation to generation». Μέσα από το φινετσάτο φιλμάκι και τις κομψές φωτογραφίες σκιαγραφείται η εξέλιξη της εταιρείας. Από τα μοναδικά χειροποίητα παπούτσια μέχρι τα πρώτα καλούπια των έτοιμων υποδημάτων έως τις συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας, το όνομα Kalogirou διαμόρφωσε τα fashion trends, γαλούχησε αισθητικά αμέτρητες γενιές και έγινε συνώνυμο του high-end shopping.