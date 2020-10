Ο κορωνοϊός δείχνει να “θερίζει” το Just the 2 of us, αφού μετά τον Τρύφωνα Σαμαρά και την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη σήμερα ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε στην εκπομπή Ευτυχείτε και στην Κατερίνα Καινούργιου, ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό και η Κατερίνα Ζαρίφη και ο παρτενέρ της Αναστάσιος Ράμμος.

Ο Νίκος Κοκλώνης διευκρίνισε πως η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκανε το τεστ και βγήκε αρνητικό αλλά και πως το δικό του τεστ βγήκε αρνητικό αλλά θα υποβληθεί και σε δεύτερο τεστ.